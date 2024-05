Kovács Ákos a bakelitről és a visszafojtott csendről az Abaházi Presszóban

A műsorban Ákos elmondta, hogy a 30 éves évfordulóra csinálták meg azt a jubileumi előadást, melyet az Operaházban adtak elő két alkalommal, illetve szintén telt ház előtt játszhatták el a Papp László Budapest Arénában is.



Ákos Fel a szívekkel – Turné 2021 címmel adott koncertet a Fezen Liget fesztiválon 2021. július 3-án, Székesfehérváron. Forrás: Fejér Megyei Hírlap/Fehér Gábor

– A sors még adott nekünk lehetőséget három vidéki sportcsarnokbeli fellépésre is, ahol szintén nagyon komoly látogatottság mellett, fantasztikus hangulatban muzsikáltunk a Győri Filharmonikusokkal és a pécsi Voisingers kórussal közösen.

Ezt a koncertet, ami összesen hat előadást élt meg, több mint 24 ezren látták. A fővárosi helyszíneken hangfelvételek is készültek, melyeket megjelentettünk dupla CD lemezen, illetve egy tripla LP-n (vinyl nagylemezen), hiszen a lemezanyag ennyi bakelitre fért csak fel. A teljes műsor felkerült rá, csak az Adjon Istent hagytuk ki helyhiány miatt, illetve mert amúgy is minden koncertlemezemen rajta van – tette hozzá a zenész, aki azt is elárulta, hogy aki az albumot megvásárolja, az egyben gazdag fényképanyagot és egy rövid visszaemlékező írást is megkap vele.

– Bő egy hónapja jelentünk meg az anyaggal, amely rögtön az első helyen nyitott a fizikai és a letöltési listán is, és még most is viszonylag előkelő helyen van, holott rengeteg előadó, sok új fiatal meg külföldi versenyez a top 40-es lista felső házáért. Azt gondolom, hogy ez az összefoglaló lemez sok embernek a polcára felkerülhet olyan, talán bizonyos szempontból klasszikusnak számító, korábbi koncertfelvételek mellé, mint amilyen például az Andante vagy az Ákos 50 című lemez volt, amelyek számomra is nagyon kedves albumok voltak – jegyezte meg Kovács Ákos.

Abaházi Csaba arról is érdeklődött, hogy nem üti-e egymást az, hogy az online térbe is felkerül a manapság divatos különböző fórumokra a lemez – és kiadják fizikai hanghordozókon is. Felmerül a kérdés, hogy miért venné meg valaki több ezer forintért azt a zenei anyagot, amihez egyébként az előfizetése alapján vagy akár ingyen is hozzájuthat.

– Nekem nincs előfizetésem, de ez valószínűleg erősen összefügg az életkorommal, hisz az 56-ot is elrúgtam már. Egyszerűen ragaszkodom a fizikai hanghordozókhoz. Persze én is hallgatok online zenét. Mi az anyagot lehozzuk minden helyen, az összes elérhető formátumban, a letöltő, streaminghelyeken, a YouTube-csatornánkon, ahol akár ingyenesen is hozzáférhet az, aki hallgatni akarja. Akinek meg van igénye, esetleg anyagi ereje egy olyan kiadványra, amit fizikailag a kezében tarthat, lapozgathatja a borítót, nézegetheti a képeket, olvasgathatja a rengeteg információt, amit tartalmaz, majd a sorozatba a polcra felteheti, miért ne lehetne meg neki is ez a lehetőség?

Emlékszem, csináltunk olyat, hogy csak digitálisan, letölthetően jelent meg valamelyik maxi anyagunk. Nem azt mondom, hogy tömegtüntetés volt a belvárosban, de azért rengeteg visszajelzést kaptunk arról, hogy hát micsoda dolog az, hogy fizikai formátumban nem jelenik meg? Azoknak az embereknek egy része, akik az én munkámat tiszteletben tartják vagy szeretettel fordulnak felé, igénylik azt, hogy legyenek ilyen kiadványok is – tette hozzá az előadóművész, aki megjegyezte, hogy ezek egyébként limitált példányszámban jelentek meg, a tripla LP-ből például mindössze ezer darab készült.

– Nem csillagászati számokról van szó, de láthatóan valós igény van azok részéről, akik szeretik ezeknek a lemezeknek a hangját, mert feltétlenül másképp szól, mint egy CD vagy a letöltés. Ez nekünk persze többletmunkát jelent, mert legalább hatféle minőségben és tömörítésben kell elkészítenünk az anyagot, de igyekszünk mindenkinek megfelelni.

A műsorvezető kérdésére, hogy mindegyik koncertet felvették-e, Ákos elmondta, hogy a két Opera-koncertet és az Arénában elhangzottat rögzítették.

– Azt találtuk ki, hogy mivel két felvonásból állt ez az előadás, az elsőt, ami akusztikusabb, visszafogottabb, abból az Operában készült felvételt préseljük a lemezre, a második felvonásból pedig azt, amit az Arénában vettünk fel, ahol több mint százan voltunk a színpadon a teljes filharmonikus zenekarral, s ami „vastagabban” hangszerelt volt. Ritkán adatik meg az embernek olyan lehetőség, mint nekünk a vidéki nagy koncerteken, amikor a teljes műsort a koncert közben, után megveheti az, akinek megtetszik. Izgalmas dolog volt, hogy az ország három különböző pontján, a győri Audi Arénában, a szegedi, vadonatúj Pick Arénában és Debrecenben, a Főnix Arénában léphettünk fel értő, tömeges közönség előtt, ahol

a visszafojtott csendtől a felszabadult ünneplésig „minden hangszeren játszott” a közönség. Voltak könnyek és üdvrivalgás is. Szívből kívánom minden pályatársamnak, hogy megérhesse a 30. évfordulóját a saját munkájában, és hogy ilyen értő, szeretetteli és normális közönségnek játszhasson – tette hozzá Kovács Ákos.

Az előadóművésszel készült teljes interjút a Retro rádió Videa-oldalán hallgathatják meg teljes egészében.