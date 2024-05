Kovács Nóri közös videóklipet készített a széki Kovács Józsi bácsival

„Stílusomban összetett szimbiózisban élnek a műfajok. Izgalmas kísérletezés a tradicionális, a populáris és a klasszikus zene között”– írja honlapján Kovács Nóri, aki gyerekkora óta a népzene, néptánc, a hangszeres zene és éneklés bűvöletében él. Aktívan részt vett a táncházmozgalomban, és a népdalgyűjtés is az élete részévé vált. Felvidéken át Kárpátaljáig, Erdélytől a Vajdaságig bebarangolta szeretett Kárpát-hazánkat.

Székiek közreműködésével készül Kovács Nóri új videóklipje. Fotó: Nagy Ernő

Kovács Nóri erdélyi kötődéséről

– Erdély a szívem csücske – mesélte Kovács Nóri. – Amikor hat-nyolc éves kislány voltam, népdalokat tanultam az énektanáromtól. Már ekkor megérintettek a széki népdalok, nagyon tetszett a hangzásviláguk, szerettem énekelni ezeket. Ahogy cseperedtem, érdekelni kezdett, hol is van Szék, Erdély, és mi az a Mezőség. Aztán tudatosan is keresni kezdtem a széki dalokat. Egy álom vált valóra, amikor 2006-ban egy ismerősöm révén eljutottam Székre – árulta el az énekesnő. Elmondta, hogy annyira barátságosak és vendégszeretők voltak az emberek, hogy szinte azonnal a keblükre ölelték.

A gyűjtést csak úgy lehetett elkezdeni, hogy előbb meg kellett ismerni az embereket, kellett egy mély bizalom, hogy valóban megnyíljanak. Sűrűn járt hozzájuk, három-négy havonta. Együtt töltötte velük az időt, együtt mentek templomba, esküvőre.

– Nagyon megtisztelő egy igazi, hagyományos széki esküvőn részt venni egészen a süteményszeleteléstől a menyasszony öltöztetésig – teszi hozzá. Szász Rózsika, a széki televízió vezetője mutatta be a közösségnek, dalait sugározták a helyi adón, így aztán lassacskán megismerték és elfogadták. Ma már szinte székiként jár hozzájuk, haza.

Gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy élő, lélegző emberekké formálódott mindenki, akinek hajlításait még a kazettákról tanultam a 80-as években

– avat be az énekesnő. – Ilyen volt Pap Mari, akinek végre megismerhettem az arcát, s otthonában tanítgatta nekem kedves dalait. Ekkor ismertem meg Kovács Józsi bácsit, akit videón láttam és hallottam először. Meglátogattuk őt és feleségét, Máriát, rögtön nagy szeretettel fogadtak. Szalagos fánkot sütöttünk, aztán kiültünk a ház mögé a kertbe, Csanafűbe, kiterítettük a pokrócot, előkerült a jóféle szilvapálinka, mert a nótás kedvhez kell a spiritusz, majd elkezdtünk énekelni. Miközben fúttuk a nótákat, rögzítettem is ezeket a gyűjtéseket.

Volt egy dal, a Szerelem, szerelem című, amely már akkor nagyon megfogott. Tiszta lélekből énekelte, nagyon megérintett. Ezt a dalt később feldolgoztam, és amikor visszavittem neki, és lejátszottam, elmorzsolt egy könnycseppet. Ekkor hangzott el, hogy »Kislyányom, nekünk annyira összestimmol a hangunk, hogy több ilyen közös nótát kéne együtt énekelnünk«. Ennél nagyobb dicséret nem kell, amikor két lélek összeér

– mondta Kovács Nóri meghatottan. Akkori közös daluk, a Szerelem, szerelem bejárta az egész világot, a népdal új, populáris hangzásának köszönhetően szinte minden korosztály szívét megérintette. Sokan látogatták utána Józsi bácsit, jöttek pedagógusok, népdalgyűjtők, még a BBC stábja is. 74 éves volt, amikor ezt a dalt gyűjtötte tőle. Azóta sokat daloltak együtt, sőt Nóri koncertjein is fellépett.

Most érkezett el az idő, hogy az újabb közös dal megszülessen.

De szeretném a világot címen jelent meg, s a hozzá tartozó klipet is Szék községben forgatták, rengeteg helyi ember közreműködésével és segítségével.

Nóri egy kincsesládikát kinyitva bepillantást enged a meseszép széki népművészet, néptánc, viselet és népszokások, valamint az erdélyi magyar emberek világába. A videó megjelenésének van egy csodálatos apropója. Kovács József idén május 15-én ünnepli 88. születésnapját. Az énekesnő ezzel a klippel kedveskedve szeretné őt köszönteni.

Kovács Nóri nemrég érkezett meg nyugat-kanadai koncertturnéjáról. A március 15-i műsorának olyan nagy sikere volt, hogy jövőre egy nagyobb körutat terveznek Szabó Lászlóval, a Calgary Magyar Ház vezetőjével. Egy hónapja pedig Törökországban járt, ahol keleti gyökereinket kutatta.

Életem egyik nagy vállalása az eredetünket kibontó, Nimród regéje című szimfonikus-népi operám elkészítése

– árulta el az énekesnő.

– A mű most olyan fázisba ért, amikor úgy éreztem, a lelkemnek is kell egy kis töltekezés és megerősítés. Ezért indultam el a Tigris és Eufrátesz folyó között Kelet-Anatóliába, hogy Nimród ősünkről kutassak fel hagyományokat, emlékeket. Így jutottam el például a Nimród hegyre, ami a magyar szakrális hitvilágban akár ősapánk nyughelye is lehet – tette hozzá.

Az opera gondolata már majd egy évtizede megfogalmazódott benne, és rengeteg kutatás, tanulmány, népi monda, regegyűjtés előzte meg a nagy feladatot, hogy egyáltalán neki merjen kezdeni a küldetésnek. Olyan erőt és annyi indíttatást kapott hozzá, hogy ez rendületlenül hajtja előre, hogy jó úton jár. Mint mondta, nagy előrelépés, hogy idén sikerült elkészítenie a teljes szövegkönyvet és kottaanyagot a kétfelvonásos nagyoperához.

– Most azon dolgozunk, hogy a hangszerelés, aztán pedig a színpadra állítás megszülethessen – foglalta össze az énekesnő.