Pünkösdkor érdemes Ópusztaszerre menni

Az intézmény arról tájékoztatott, hogy vasárnap rendezik a madármegfigyelési napot, melyen előadáson mutatják be Magyarország természeti kincseit, természetvédelmi értékeit, és énekes, zenés programon derülnek ki, milyen madarak szerepelnek a magyar népdalokban. A nagyréten Bódis Gergely mestersolymász négyfajta madárral tart solymászbemutatót. A Köröstorki Ebtanoda szervezésében pedig kutyás engedelmességi, ügyességi és dogdancing-bemutatót rendeznek, és az érdeklődők megismerhetik, hogyan tudnak segíteni a kutyák a terápiás foglalkozások során.

Napelemek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark tetőszerkezetén a rotunda korszerűsített energetikai központjának átadása napján, 2023. szeptember 29-én. Forrás: MTI/Rosta Tibor

Délután az erdészház udvarán interaktív szabadtéri laboratóriumot rendeznek be, ahol kísérletekkel modellezik víz- és talajszennyezés folyamatát, valamint kiderül, miként zajlik egy vízminősítési eljárás. A programokhoz a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is csatlakozik. A madárgyűrűzés mellett az érdeklődőket természetismereti gyermekjátékok, madárvédelmi eszközök bemutatója és szaktanácsadás is várja.

Pünkösd hétfőjén az ópusztaszeri skanzenben a Borica Táncegyüttes bemutatója látható, melyen a vendégek is táncra perdülhetnek, a talpalávalót Mester László zenekara szolgáltatja. Az iparosműhelyeknél mesekert és Fordulj egyet, de ne nevess! címmel interaktív viseletbemutató és játszóház várja a kicsiket és nagyokat, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán pedig kemencés finomságok sülnek.

A Csongrádi halászháznál Boka Gábor utcaszínháza szórakoztatja az egybegyűlteket, majd az előadás végeztével kikiáltóval, táncosokkal, zenészekkel elindul a pünkösdjárás. Ezután következik a hétvége egyik leginkább várt eseménye, a pünkösdi király megválasztása. A lovaspályán a környékbeli ifjak lóháton ülve teljesítenek különböző ügyességi feladatokat, végül egy vágtát követően kiderül, hogy a két legjobb versenyző közül kinek sikerül megszereznie a királyi címet jelentő koszorút.