Izgatottan várom, hogy eljön-e III. Károly a koncertemre

– Június közepén a londoni Szent Pál-székesegyházban fog koncertet adni. Hogyan találta meg a lehetőség és milyen művek fognak felcsendülni?

– A doktori képzésemet immáron negyedik éve a londoni Royal College of Musicban végzem, amely jelenleg a világ első számú zenei felsőoktatási intézménye. Kutatási témám a korai angol orgonazene, és ennek apropóján játszottam idén februárban a westminsteri apátságban. A koncert rendkívül jól sikerült, híre ment a kollégák között, ezért pont egy hónappal a westminsteri koncertet követően kaptam egy e-mailt a Szent Pál-székesegyház zenei igazgatójától – a levél pedig egy invitációt tartalmazott. A közelgő koncert hasonló lesz, mint az apátságban elhangzott hangverseny: ott az apátsághoz köthető barokk zeneszerzők műveit játszottam, a júniusi koncerten pedig a Szent Pál-székesegyház újjáépülésének idején keletkezett műveket fogok játszani, többek közt John Blow, Jeremiah Clarke és Georg Friderich Händel darabjait.

– A szakmai életében milyen állomásnak tekinti a londoni koncerteket?

– A westminsteri apátságban játszani egy olyan lehetőség volt, amire szerintem minden orgonista vágyik, hatalmas megtiszteltetésként éltem meg. Az pedig, hogy közvetlenül a koncert után kaptam egy újabb felkérést – tehát hogy fél éven belül két ilyen ikonikus londoni helyszínen játszhatok –, szinte felfoghatatlan, nagyon jó érzéssel tölt el! Örülök neki, és örömmel készülök rá.

A júniusi koncerten a Szent Pál-székesegyház újjáépülésének idején keletkezett művek fognak felcsendülni (Fotó: Tóth-Vajna Gergely)

– Úgy tudom, III. Károly brit uralkodónak is köze van a Royal College of Musichoz. Van-e rá esély, hogy a király ellátogasson a júniusi koncertjére?

– Korábban két alkalommal volt szerencsém játszani a néhai királynő, II. Erzsébet előtt, és egyszer III. Károly király előtt is, ugyanis a királynő volt a Royal College of Music patrónusa, és a jelenlegi uralkodó volt akkor még az elnök. Egyébként épp két hete jött a hír, hogy az új patrónus, a hagyományt folytatva, III. Károly lesz. A westminsteri apátsági fellépést megelőzően küldtem a jelenlegi brit uralkodónak egy meghívólevelet – amiatt is, mert az apátságban jelezték, hogy ez így szokás, és az uralkodó, amikor tudja, meglátogatja a koncerteket. Sajnos arra a fellépésemre nem tudott eljönni – akkortájt III. Károly király még a sajtóban is sok helyütt megírt daganatos megbetegedésére kapott kezelés miatt nem vállalt nyilvános szerepléseket. Márciusban érkezett egy levél a Buckingham-palotából, amelyben az uralkodó nagyon kedvesen leírta, hogy megnézte a koncert programját, és úgy látja, különleges műsor lehetett. Azt is kifejtette, hogy habár nem tudott részt venni az eseményen, reméli, hogy elnyerte a tetszését a produkció azoknak, akik jelen lehetettek ezen a csodálatos történelmi helyszínen. Őfelségének válaszul a Szent Pál-székesegyházban közelgő koncertem meghívóját küldtem el, amelyre ez idáig még nem érkezett válasz. Hatalmas megtiszteltetés lenne, ha a júniusi koncerten részt tudna venni a király, aki szerencsére már újra vállal nyilvános szerepléseket.

Izgatottan várrom, vajon elfogadja-e a meghívást!

– A londoni orgonakoncert után milyen más helyeken játszik, hol találkozhat önnel a közönség a nyári szezonban?

– Május végén játszottam egy koncertet Németországban, Halléban. A város híres templomának, a Marktkirchének két különleges orgonája van: az egyik egy nagyméretű barokk hangszer, amelyet még Johann Sebastian Bach avatott fel, illetve van egy kisméretű orgonája, ami azért érdekes, mert Georg Friedrich Händel ezen tanult játszani. Utána otthon leszek, majd június 12-én játszom újra Londonban a Temple Churchben – ezt a templomot A Da Vinci-kód című alkotás óta sokan ismerik. Június 16-án a Szent Pál-székesegyházban játszom, utána ismét itthon vagyok. Ezt követően július 5-én játszom a Csigó Malomban, utána két orgonakoncert következik, az egyik a csíkszeredai régizene-fesztiválon, a másik Kolosváron a Szent Mihály-templomban.