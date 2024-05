Kortárs drámaíró műhelyt és irodalmi szalont is indít az Újszínház

A sajtóeseményen először Dörner György, az Újszínház igazgatója, Kossuth-díjas érdemes és kiváló művész számolt be az elmúlt hónapok eseményeiről. – Mint már annyi éven át megszokhatták tőlünk: megújulni képes és kész az Újszínház – hangsúlyozta Dörner György. – Természetesen az is igaz, hogy a jól bevált hagyományainkat is szeretjük folytatni. Új repertoárunkban népszerű irodalmi csemegékkel kedveskedünk a nézőknek, a már ismert és most felfedezendő jeles magyar szerzőkkel, követve a színházra jellemző műfaji sokszínűség elvét – sorolta az igazgató.

Dörner György ismertette az Újszínház új évadának bemutatóit. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az Újszínház 2024/25-ös évada

Dörner György ismertette a jövő évad bemutatóit. Az első premier a Zsákbamacska című zenés játék, amelyet Éry-Kovács András állít színpadra. Bemutatják Szabó Magda Kígyómarás című regényének színpadi változatát Pataki András, és Wass Albert Elvásik a veres csillag című művét Kiss József rendezésében. Csukás István Süsü, a sárkány című meséjét Háda János állítja színpadra, Székely János Caligula helytartója című drámája pedig Pataki András rendezésében lesz látható.

Petőfi Sándor A hóhér kötele című művét ősbemutatóként tűzzük műsorra, Pataki András rendezésében, Szarka Gyula Kossuth-díjas előadóművész és zeneszerző zenéjével

– mondta az igazgató, hozzátéve, hogy az évad második felében szintén a két művész produkcióját láthatja a közönség, a következő évad előbemutatójaként Tamási Áron Ördögölő Józsiás című művét viszik színre.

Ezután Pataki András vette át a szót. Elmesélte, hogy örömmel vállalta el Dörner György felkérésére a színház főrendezői pozícióját. Hangsúlyozta, hogy

egyik legfontosabb üzenetük, hogy az Újszínház továbbra is a magyar dráma színháza marad.

Mint mondta, a következő évadban megemelt előadásszámmal és új bérletrendszerrel jelentkeznek: négy nagyszínpadi és egy stúdióelőadást magában foglaló új bérlettel várják a nézőket. A következő három évadban szezononként négy nagyszínpadi és egy stúdiószínházi produkció bemutatását tervezik.

A főrendező kiemelte, hogy előadásaik klasszikus értékeket hordoznak és olyan szerzőket és műveket is műsorra tűznek, amelyek máshol nem láthatók. Fontosnak tartják a kortárs drámák bemutatását is, a következő évadtól kortárs drámaíró műhelyt és irodalmi szalont is indítanak.

Pataki András elárulta, hogy együttműködést terveznek a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel. Indítanak suliszínházi programot, ahol a klasszikus értékek mellett a kortárs irodalom értékeit is bemutatják. Terveik szerint jelentős színházi alkotók mesterkurzusait is befogadják majd. A Keresztény Színházi Fesztivált 2025-ben rendezik meg újra. Több koprodukciót is terveznek: a Kígyómarás című előadás a békéscsabai színházzal közösen készül, a Caligula helytartója a mikházi Csűrszínházzal, a Süsü, a sárkány kalandjai pedig a Hadart Színházzal közös produkció.

A sajtótájékoztatón Éry-Kovács András rendező

Eisemann Mihály és Szilágyi László Zsákbamacska című zenés játékával kapcsolatban kiemelte, hogy nagyszerű slágerek hangzanak el, fantasztikus duettek, táncos jelenetek láthatók majd benne. Katona Imre dramaturg kiemelte, hogy Petőfi Sándor regénye A hóhér kötele Edgar Allan Poe műveivel rokon.

Bosszúhistória, a fekete romantika egyik kivételes darabja, amelyből thriller-musicalt készítettek. Szarka Gyula, a darab zeneszerzője szerint sokféle hangulat váltakozik a műben, amit nagy kihívás volt zenében megjeleníteni. Háda János rendező végül elmondta, hogy Csukás István Süsü, a sárkány című művét művét Bergendy István eredeti zenéjével állítják színpadra.