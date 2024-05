Várkapu épült Szolnokon

Az európai uniós és magyar kormányzati támogatásból, mintegy 1,6 milliárd forintból valósulhatott meg a Szolnok VÁR! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése elnevezésű projekt, amelynek eredményeként az egykori erőd építészeti, művészeti és virtuális eszközökkel válik újra láthatóvá. Megépült például a kora újkori vár nyugati kaputornyára emlékeztető Várkapu Történelmi Látogatóközpont, amelyben interaktív várkiállítást alakítottak ki. A Zagyva-gáton Bástya-sétány elnevezéssel támfal és díszburkolatú sétány épült, Múltjelek elnevezéssel a várnak jelenleg a felszínen nem látható, az idők folyamán elpusztult részeit megjelenítő állomásokat alakítottak ki információs táblák segítségével. A Damjanich parkban tematikus játszótér, a hídfő mellett kerékpáros megállóhely készült. A turistaparkoló a Zagyva jobb oldalán, a fogadóépülettel szemben kapott helyet.

Latorcai Csaba kiemelte, hogy a látogatóközpont kínálta szolgáltatások oly módon egészítik ki a városi látványosságok garantálta élményszerzési lehetőségeket, hogy Szolnok két-három napos kirándulások célpontjaként is megállja a helyét a kulturális és a turisztikai kínálati területen is. A fejlesztés hatására Szolnok turisztikai vonzereje tovább nő.

Mint mondta: azóta, hogy 2010-ben a polgári kormány a választók máig is kitartó jelentős támogatásának köszönhetően bizalmat kapott – a magyar emberek és köztük Szolnok szorgalmas polgárai munkájának köszönhetően –, eljutottunk odáig, hogy gazdasági, társadalmi, közösségi szempontból is erős, önmagára és eredményeire büszke, öntudatos, a válságokat nemcsak elhárítani és kivédeni, hanem azok ellenére is fejlődni képes ország lettünk és vagyunk. A magyarok olyan országot építenek, amely a maga értékeivel hozzájárul Európa közösségének értékeihez és gyarapodásához. A nemzeti megújulás és az európai megújulás nem ellentétes fogalmak, hanem egymást kiegészítő célok, amelyek egymással összekapcsolódva erősíthetik a kontinens jövőjét – emelte ki, hozzátéve: minden fejlesztés, korszerűsítés, az egész területfejlesztési politika azt szolgálja, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb országa közé kerülhessen. A keresztény és európai értékek összhangban vannak egymással, és segítenek egy olyan megújuló Szolnok, Magyarország és kontinens megteremtésében, amely méltó elődeink örökségére és élhető jövőt biztosít az utánunk jövő generációk számára is – hangoztatta.

Mi, magyarok jól megtanultuk a történelmünk során azt, hogy mekkora kincs a béke, tudjuk, hogy alkotni, építeni csak békében lehet

– fogalmazott.

Verebes György, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője a művésztelep közvetlen közelében megvalósult beruházást méltatva elmondta:

Minden adott volt, hogy a város szívében egy olyan kultúrtér jöjjön létre, amely képes egyesíteni magában a múltat, a jelent, a jövőt, és képes egy olyan inspiratív közeggé válni, amely kisugárzik a város lelkületére.



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere (Fidesz–KDNP) többek között a szolnoki identitás, a hagyományok megőrzésének fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy a templomfelújítási program során másfél milliárd forintból három templom és egy adapterház is megújult Szolnokon. A városban fontos a gazdaság további fejlesztése, a magas színvonalú oktatás és a kultúra, a hagyományőrzés.