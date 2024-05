Tíz év három napba sűrítve

Nem tart nyári szünetet a Várkert Bazár, sőt az elkövetkező hetekben-hónapokban húznak bele igazán, mivel igazán színes programkavalkáddal várják az érdeklődőket ebben az évszakban is. – Van mire büszkének lenni és van mire visszatekinteni az elmúlt évtizedből: mára a tíz éve újjászületett Várkert Bazár a főváros közkedvelt és megkerülhetetlen kulturális helyszíne lett – hangsúlyozta a VárkertFeszt budapesti sajtótájékoztatóján Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy a háromnapos fesztiválra a jubileumi évad csúcspontjaként tekintenek. Az intézmény vezetője elmondta, hogy több ingyenes program is lesz az esemény ideje alatt, például a Zenélő Budapest óriáshangszeres bemutatóin mindenki átváltozhat majd zenésszé, és megszólaltathatja a különleges közösségi hangszereket, de az Öntőház-udvarban tartott kézműves-foglalkozások is díjmentesek.

A VárkertFeszt több fellépője részt vett a sajtótájékoztatón. Forrás: Várkapitányság

Sikota Krisztina a VárkertFeszt koncertjei közül kiemelte a nyitónap fő attrakcióját,

Nagy Feró és a Beatrice fellépését, ugyanis a banda legújabb felállása a fesztiválon debütál a fővárosi közönség előtt.

A háromnapos esemény bővelkedik a koncertekben. A sajtótájékoztatón is jelen lévő Szulák Andrea június 1-jén a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával lép fel. Az énekesnő elmesélte, hogy popdalokat fog előadni szimfonikus zenekari kísérettel, de lesznek musicalrészletek és francia sanzonok is.

E napon a Random Trip is beveszi a bazárt, az improvizációs koncertshow ezúttal a generációk találkozásáról szól, vendégük lesz a legendás énekesnő, Kovács Kati, a gitárvirtuóz Tátrai Tibor, de fellép Jónás Vera és Andy Hefler (Kéknyúl) énekes és Szebényi Dániel zenész is.

A legkisebbek sem maradnak ki a muzsikából, ugyanis Csorba Lóci énekes, dalszerző a Szeder-Szabó Krisztina énekessel közös produkciójukkal, a Legyél te is dalszerző! című gyerekeknek szóló, interaktív zenés előadással érkezik a rendezvényre. A program során közösen írhatnak majd dalt a jelenlévők, és elkezdhetik megtanulni, megérteni a könnyűzene műfaját.

Az irodalom sem maradhat el ezen a hétvégén, mivel a Várkert Bazár nevével egybeforrtak azok az estek, amelyeket Juhász Anna irodalmár, Juhász Ferenc lánya szervez.

A híres költő gyermeke a VárkertFesztre tervezett irodalmi estről elmondta, az irodalmi-zenés programon a versek, a regények, a lírai, a prózai alkotások és a történetek mellett az élet: a küzdelmek, a sikerek, a szerelmek – egy alkotó életpillanatai kerülnek középpontba.

Szintén állandó eseménynek mondható a Grecsó fivérek estje, a Többet magunkról. Ezt az irodalmi táncprodukciót most ingyenesen tekinthetik meg a fesztiválozók május 31-én 17 órától.

A legmelegebb évszak további eseményeiről is szó esett a tájékoztatón: június elején a legendás Európa Kiadó, a hazai alternatív rockzenei élet meghatározó együttese ad koncertet. Július végén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása látható majd. Augusztusban Saya Noé „pop noir” és alternatív elektropop elemekkel fűszerezett dalaival lép fel.

A hónapot a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekar és a fiatal magyar jazzgeneráció meghatározó alakjaként ismert Tálas Áron triójának közös koncertje zárja.

Szeptemberben hallható lesz a Makám 40 és Emilio is. Az indián nyarat a Keep Floyding, a godfater. és Deva koncertje búcsúztatja el a Várkert Bazárban. Nyáron folytatódnak a népszerű programsorozatok is, úgy mint az Ybl Pop, az Electric Lounge, a Tánc a Kertben és a Várkert Jóga.