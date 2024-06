Díjakat osztott a Nemzeti Színház

A színház tájékoztatása szerint a 2023/24-es évadban a Nemzeti nyolc bemutatót tartott, s a teátrumban összesen 115 produkció és 408 előadás volt látható. Vidéki helyszínekre összesen tizenöt előadás jutott el, a külföldi vendégjátékok száma kilenc volt. A magyar–török kulturális évad keretében Antalyába utazott a társulat a Körhinta című produkcióval.

Hatalmas sikerrel zajlott a 11. MITEM – Madách Nemzetközi Színházi Találkozó 23 produkcióval, valamint a Jelen/Lét Fesztivál 24 produkcióval.

Az évadban mindezek mellett a Nemzeti Színházban vendégeskedett a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, a Szombathelyi Weöres Sándor Színház, a Kaposvári Csiky Gergely Színház, a Győri Nemzeti Színház, a Déryné-program, a Cervinus Teátrum, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, valamint a Kazán István Kamaraszínház, a Cervantes Intézet, a Dél-pesti Tankerület.

A Körhinta előadása Antalyában. Fotó: Nemzeti Színház



A teátrum adott helyet a Hobo-nagykoncertnek, Fabók Mancsi előadásának, a Tündérkerti Gálaestnek és az Ádámok és Évák ünnepének. A Nemzetiben zajlott a Nemzeti VERSeny, a Versünnep Fesztivál, a Pajtaszínházi Szemle, a 371 csillag gála, valamint a kaposvári és budapesti színművészeti egyetemek hallgatóinak vizsgaelőadásai. Április 15-én, nagyszabású gálaesttel ünnepelték meg Bodrogi Gyula 90. születésnapját.

A gyermekek és a fiatalok olyan programokon vehettek részt, mint a Kölyöknapok a legkisebbeknek, színház-pedagógiai foglalkozások, pályaorientációs épületismertetés, az Ádámok és Évák ünnepe a magyar kultúra napján, illetve Nemzeti Színház történeti vetélkedőn mérhették össze tudásukat a Bánk bán című előadás kapcsán.

Kilenc alkalommal jelent meg idén is a Nemzeti Magazin, amely nemcsak a Nemzeti Színházban hozzáférhető, hanem Budapest kulturális helyszínein, illetve az idén nyáron a Balatonon is. A színházi olimpiáról elkészült egy reprezentatív album Kornya István szerkesztésében, és hamarosan elkészül a Nemzeti Színház legújabb évadkönyve is.

Vidnyánszky Attila. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



Vidnyánszky Attila hangsúlyozta azt is, hogy a színház látogatóinak száma meghaladta a 120 ezret, ami 98 százalékos látogatottságot jelent. Úgy fogalmazott:



Színházilag talpra álltunk, de a lelki engesztelődéshez idő kell.



Az elmúlt évadban olyan művészek és kollégák kaptak jelentős díjakat, mint Bodrogi Gyula (Széchenyi Zsigmond-emlékérem), Blaskó Péter (Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat) Vidnyánszky Attila (Sota Rusztaveli Egyetem díszdoktor, Grúzia; Tamási Áron-díj, Tőkés-díj), Hobo (2024 Petőfi Zenei életműdíj), Trill Zsolt (Kossuth-díj, Arany Medál – legjobb férfiszínész díj), Eöri Szabó Zsolt (legjobb vágás/Skopje – Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust!), Hosszú Marcsi (Magyar Teátrum Díj).

Az elismerések láncolata most a Nemzeti Színház díjazottjainak sorával folytatódott. A Szeleczky Zita-emlékgyűrűt és a Farkas–Ratkó-díjat Herczegh Péter, a Szörényi Éva-díjat Szilágyi Ágota, a Sinkovits Imre-díjat pedig Schnell Ádám kapta. Németh Antal-díjat vett át Kornya István, a Nemzeti Magazin főszerkesztője, a Kulissza-díjat pedig Szigeti Gábor hangosító, Vida Gábor rendezőasszisztens és Kovács Bálint műszaki igazgató kapta. A Nissan magyarországi importőre, a színház kiemelt támogatója az idei évben a legjobb női alakításért járó Szörényi Éva-díjban és a legjobb férfi alakításért odaítélt Sinkovits Imre-díjban részesülő színművészek számára egy-egy Nissan gépjárműhasználatot biztosít a nyári szabadság idejére.