Magyar kiválóságok és külföldi sztárok: 15 éves lett a Kaposfest

Számos, nemzetközileg tekintélyes művész is ellátogat hazánkba a fesztivál erejéig, köztük a Latin Grammy-díjra jelölt zongoraművésznő, Edith Peña, a formabontó párizsi zongoravirtuóz és zeneszerző Lucas Debargue és a népszerű hegedűművész-tanár Kirill Troussov. Visszatér a fesztiválra Alexei Volodin, akit kimagasló zenei érzékenységgel és technikai perfekcionizmussal jellemeznek és a világjáró hegedűs, Alexandra Conunova, akit a sajtó generációjának egyik legtehetségesebb hegedűseként mutat be.

Kirill Troussov. Forrás: Kaposfest



A magyar zenei élet élvonalából Várdai István és Baráti Kristóf mellett fellép a Junior Príma-díjas Pusker Júlia, a bázeli Zeneművészeti Főiskola professzora, Fejérvári Zoltán, Kristóf Réka szoprán és Szűcs Máté brácsaművész.

Sárközy Lajos a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólistájaként is színpadra áll, valamint bemutatja legújabb kvartett formációját. A fiatal generációt a világhírnév előszobájában lévő kínai csellista Li La, a Junior- príma díjas Magyar Valentin, Hartmann Domonkos, Abouzahra Amira, valamint hat fiatal norvég művész képviseli majd.

Büszkék és hálásak vagyunk, hogy a fesztivál az elmúlt tizenöt évben jelentős nemzetközi sikereket ért el. Ennek egyik jele, hogy a magyar kiválóságok mellett külföldi előadók nagy számban tisztelnek meg minket a részvételükkel és jelentkeznek a fesztiválra. Minden évben a fejlődésre törekszünk; 2024-től a művészeti programok tervezését egy évente megújuló nemzetközi testület végzi, melynek tagjai a korábbi fesztiválok sikeres fellépői, ismert és elismert művészek, zenei szakemberek lesznek. A testület szakmai irányítását Várdai István csellóművész látja el

– mondta Hornyák Balázs a Kaposfest igazgatója.

A koncerteken a világ leghíresebb hangszerész mestereinek (Stradivari, Guadagnini, Guarneri) vonóshangszereit hallhatják az érdeklődők, melyeket egy külön előadás keretében be is mutatnak majd a hallgatóságnak a művészek. A legnagyobb szerzők kamarazenei remekművei mellett hagyományosan zeneirodalmi ritkaságokat is előadnak a fellépők a fesztivál koncertjein.