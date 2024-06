A magyar fotográfia nagyasszonya Bécsben

Keleti Éva szakmai portfólióját a Nemzeti Archívumnak ajánlotta fel

Keleti Éva Kossuth-, Balázs Béla- és Pulitzer-emlékdíjas, érdemes és kiváló művész, akinek fotói az évtizedek során – elég csak a színészábrázolásra vagy a táncosok mozdulatainak megörökítésére gondolni – önálló műalkotássá váltak. Hatása az emberekre és a szakmára vitathatatlan, éppen ezért is kiemelten fontos, hogy úgy döntött, életművét a Nemzeti Archívumnak kínálja fel megőrzésre és feldolgozásra. A szakmai portfólió bemutatásának első nagy állomása az az életmű-kiállítás, amelynek tavaly az Aranytíz Kultúrház adott otthont. Ám az anyag minősége és szakmai jelentősége lehetőséget adott arra is, hogy nemzetközi színtéren is bemutatkozhasson.

Erre pedig sor is került június 5-én, hiszen a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Nemzeti Archívum és a bécsi Collegium Hungaricum közös projektjeként megnyílt a bécsi anyagokkal kiegészült az Amit még nem láttatok... Keleti Éva című tárlat. A megnyitón a fotográfus videóüzenetén túl Méhes Márton, a bécsi Collegium Hungaricum intézetigazgatója, Pető Zoltán, az MTVA Operatív vezérigazgató-helyettese, Thomas Trabitsch színháztörténész és Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott bécsi nagykövete köszöntötte a résztvevőket.

„Viszontlátásra, Bécs!”

Keleti Éva a videóüzenetben elmondta, egy évvel ezelőtt a tárlat még csak tervszinten létezett, majd a budapesti Aranytíz Kultúrházban sikeresen lezajlott az első kiállítás. A fotográfus hangsúlyozta, az Aranytíz történetében a leglátogatottabb tárlat lett az Amit még nem láttatok... Keleti Éva című kiállítás. Ezt követően pedig elkezdődött a páratlan anyag nemzetközi karrierje is, méghozzá azzal, hogy meghívták a bécsi Collegium Hungaricumba.

Keleti Éva videóüzenetben köszöntötte a bécsi megnyitó résztvevőit (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

Jelen tárlata új képekkel is bővült:

Megpróbáltunk olyan bécsi vagy osztrák anyagokat beletenni a kiállításba, amelyek az osztrák–magyar barátságról szólnak

– magyarázta Keleti Éva. Felidézte, hogy egykoron sokat járt Ausztriába, hiszen a magyarországi teátrumok többször vendégszerepeltek bécsi színpadokon, de a bécsi művészeket is láthatta a hazai közönség. Keleti Éva a szeptemberig látogatható bécsi kiállítás megtekintésére invitált mindenkit. Mint fogalmazott: aki Pesten lemaradt róla, elmehet megnézni, és reméli, hogy az osztrák kultúrarajongókat szintén meg tudja szólítani a kiállítás.

Auf Wiedersehen!, Viszontlátásra, Bécs!

– zárta beszédét Keleti Éva.

A kiállítás és az archiválás mérföldkő a közmédiának is

A megnyitón Pető Zoltán, az MTVA operatív vezérigazgató-helyettese kiemelte, Bécs városában kiállítást rendezni megtiszteltetés a Nemzeti Fotótár, a közmédia és a magyar kultúra számára is. – Az értékőrzés és hagyománytisztelet a közmédia kiemelt feladata, az MTVA Nemzeti Archívumában ezek mellé egyedülálló technológiai tudás társul. Mindez olyan szinergiák létrejöttét szavatolja, amely alapján Keleti Éva a fotóművészet nemzetközileg elismert alkotója minket választott a képeinek elhelyezésére – hangsúlyozta Pető Zoltán. Mint mondta, Keleti Éva munkássága bizonyíték a magyar művészet magas színvonalára és értékére, ám mindezek ellenére magára szerényen, csak fotográfusként, fotóriporterként hivatkozott, pedig ezt munkásságával meghaladja.

Pető Zoltán, az MTVA operatív vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, az értékmegőrzés a közmédia kiemelt feladata (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

A kiállított képek többsége abban a több mint két évtizedben készült, amíg a kollégánk a Magyar Távirati Iroda (MTI) munkatársaként dolgozott, és ebben az időszakban alakította ki azokat a szakmai fogásokat a táncfotó vagy a színházi fotó esetében, amelyek ma már a szakmai sztenderdekké váltak

– tette hozzá az MTVA operatív vezérigazgató-helyettese.

Répászky Lipót, a Nemzeti Archívum vezetője lapunknak úgy fogalmazott, hogy a Nemzeti Archívum nemcsak Magyarországon, de Európa-szerte egyedülálló. Hozzátette, százhúsz évnyi anyagot kell feltárnia az archívum munkatársainak, a kiállítás – mint például a mostani – pedig jó alkalmat teremt arra, hogy ezek az anyagok ne csak online, de a fizikai térben is eljussanak az érdeklődőkhöz.

A kiállítás a Collegium Hungaricum jubileumi ünnepségsorozatának része

– Keleti Éva a magyarországi fotográfia egyik ikonja – fogalmazott beszédében Méhes Márton, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója.

Nem véletlen, hogy ezt a kiállítást beillesztettük a bécsi Collegium Hungaricum százéves jubileumi ünnepségsorozatába, és erre legalább két jó okunk van. A Collegium Hungaricum még csak hét éve működött, amikor Keleti Éva megszületett, tehát gyakorlatilag pontosan azt a száz évet öleli fel az élete, amit ünneplünk. Másodszor, a magyar művészeti életről készített fantasztikus fotói a magyar kultúrtörténet egy rendkívül fontos szeletét örökítette meg és tette ma is átélhetővé

– tette hozzá az intézet igazgatója.

Méhes Márton, a bécsi Collegium Hungaricum igazgatója Keleti Éva életművének kultúrtörténeti jelentőségéről beszélt (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

A kiállítási anyag a bécsi fotográfiákkal kiegészülve megszólíthatják az osztrák látogatókat. Szilágyiné Bátorfi Edit, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott bécsi nagykövete pedig úgy véli:

– Ez a kiállítás egyedülálló lehetőség arra, hogy új utat nyisson az osztrák–magyar kulturális kapcsolatok további fejlesztéséhez.

Ahol a dokumentáció véget ér, ott kezdődik a művészet

Thomas Trabitsch osztrák színháztörténész nemzetközi kontextusba helyezte el Keleti Éva színházi fotográfiáit. Mint mondta, hatalmas különbség érhető tetten a dokumentációs célból készített fényképek és a színházi fotóművészet között.

A fotózás művészete ugyanis ott kezdődik, ahol a műszaki dokumentáció véget ér

– fogalmazott, majd hozzátette: – A legtöbb előadásról csak pillanatképek maradnak meg a nézők fejében, és itt kerül előtérbe a színházi fotós, akinek megadatik a lehetőség, hogy megörökítse ezeket a pillanatokat. Ezek a színházi fotók pedig a régi idők színházi világába kalauzolják el a szemlélőket, és ez meg is adja a választ arra a gyakran feltett kérdésre, miszerint mi marad az utókorra a színdarab után. Az elsősorban a színházak vezetőségétől és a fesztiválok szervezőitől függ, hogy mekkora jelentőséget, hangsúlyt fektetnek a színházi fotózásra. Van olyan intézmény, ahol csak reklám- és sajtófotókat szeretnének. Ők általában csak dokumentálni szeretnék az előadásokat, ez azt is jelenti, hogy ezek a teátrumok gyakran házon belül, saját fotóssal dolgoznak.

De ahogy azt a mostani kiállítást is gyönyörűen példázza, olyan is van, hogy az adott produkciónak dolgozó fényképész és a művészi tevékenység érdekli a színházat. Ez pedig már messze túlmutat a reklám- és a sajtóanyag funkción.

A kiállítás június 6-tól, hétfőtől vasárnapig, 10 és 18 óra között ingyenesen látogatható a bécsi Collegium Hungaricumban.