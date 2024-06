Egyéves a Hungarian Art & Business

A HAB olyan többfunkciós művészeti ház, amelynek a régióban nincs párja. Az MBH Bank támogatásának köszönhetően nemcsak egy különleges, nagy művészeti múltra visszatekintő épületben működhetünk, hanem lehetőségünk van kiemelkedő színvonalon kiállításokat és egyéb programokat szervezni. A művészettel való kapcsolódásnak köszönhetően egy sokkal gazdagabb, elfogadóbb és kreatívabb társadalom létrejöttét segíthetjük elő – örülünk, hogy az MBH Bankkal közösen haladhatunk ezen az úton

– emelte ki Vékony Délia, a HAB művészeti igazgatója.

A HAB tevékenységének kiemelt pillére a művészek támogatása. Forrás: Hungarian Art & Business

A kortárs művészek támogatása

A HAB tevékenységének további kiemelt pillére a művészek támogatása: ehhez a központ ösztöndíj- és rezidenciaprogramot is biztosít nekik.

Immár a harmadik rezidens művész tölti meg élettel az épület felső szintjén helyet kapó stúdiólakást, ezúttal Sanghee Noh koreai feltörekvő képzőművész személyében.

A magyar képzőművészeti szcéna támogatására már több alkotói pályázatot – roma képzőművészeket támogató pályá-d Díj, Art Wall Café-pályázat, grafikai alkotói pályázat – is hirdetett a központ az MBH Bank Művészeti Alapítvány jóvoltából, amelyben anyagi és szakmai támogatást, illetve kiállítási lehetőséget is nyújtanak a nyertes művészeknek, miközben többük alkotása is bekerült az MBH Bank műgyűjteményébe.