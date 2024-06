75 éves a népszerű amerikai sztárénekes

Lionel Brockman Richie Jr. az Alabama állambeli Tuskegee-ben született, mélyen vallásos családban. Fiatalon a lelkészi pályát is fontolgatta, de végül a zenében találta meg igazi hivatását. Bár saját állítása szerint még kottát olvasni sem tud, kiválóan megtanult szaxofonozni, zongorázni és gitározni, a gospel és a soul mellett a country és a rhythm and blues zene is hatással volt rá. A fekete diákok részére alapított Tuskegee főiskolára tenisz ösztöndíjjal került be, és közgazdasági diplomát szerzett. Már a hatvanas években több formáció tagja volt, ezek egyike, a Mystics révén lett az 1968-ban alakult hattagú Commodores egyik szólóénekese. A diákzenekarként indult együttes feldolgozásokat és eredeti szerzeményeket is műsorára tűzött. 1974-es bemutatkozó albumukról a Machine Gun című instrumentális funky-dal lett különösen népszerű, amely többek között az 1997-es Boogie Nights című filmben is felcsendült. A Commodores érzelmes, romantikus balladákkal is hódított, mint az Easy, a Three Times A Lady és a Sail On. A dalszerzőként is egyre ismertebb és elismertebb Richie szerzeményeit többek között a Temptations (Happy People), Kenny Rogers (Lady) vitte sikerre. 1981-ben Diana Ross társaságában ő énekelte az Endless Love című film címadó dalát, amely a filmmel ellentétben kirobbanó siker lett, kilenc héten át maradt első a Billboard listáján, és jelölték a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjra.

Lionel Richi (Forrás: Facebook/Lionel Richie)



A következő évben a Commodorest otthagyva szólókarrierbe kezdett, első lemezéből, amely nemes egyszerűséggel a Lionel Richie címet kapta, négymillió darabot vásároltak meg. Az erről kimásolt Truly az első helyig jutott a listán, a You Are és a My Love bekerült az első öt közé. Az 1983-as folytatás, a Can’t Slow Down már nyolcmillió példányban kelt el, két Grammy-díjat kapott és az énekest a legnagyobb sztárok közé emelte. Az All Night Long című dal a Los Angeles-i olimpia záróünnepélyén is felcsendült, a Hello című érzelmes ballada hatalmas sláger lett. Harmadik lemeze, a Dancing on the Ceiling 1986-ban jelent meg, erről a címadó dal listavezető lett, a Halálbalett című filmhez írt és előadott Say You, Say Me pedig négy hétig maradt a kislemezlista első helyén, továbbá elnyerte a legjobb eredeti dalnak járó Oscar- és Golden Globe-díjat.

A jótékonysági ügyeket lelkesen támogató Richie 1984 decemberében részt vállalt az etiópiai éhínség áldozatainak megsegítésére indított kezdeményezésben. A pályafutása csúcsán álló Michael Jacksonnal egy hét alatt írták meg a We Are The World című dalt, amelyet 1985. január 28-án a 45 legnagyobb amerikai rocksztár énekelt el. A kislemez húszmillió példányban kelt el, négy hétig vezette az amerikai listát és meghozta Richie negyedik Grammy-díját, az 1985-os Live Aid koncert amerikai színpadán záródalként több mint száz előadó énekelte.

A nyolcvanas évek végétől kevesebbet lehetett hallani az énekesről, aki csak 1996-ban jelentkezett új lemezzel, de nem tudta megismételni régi nagy sikereit. Eddigi utolsó albuma, a 2012-es Tuskegee viszont, amely régi nagy sikereinek újragondolt duett-változatait tartalmazza, negyedszázad után ismét több mint egymillió példányban kelt el és listavezető lett. Richie 2018-tól a népszerű tehetségkutató, az American Idol egyik bírája, tavaly és idén az Earth, Wind And Fire együttes társaságában turnézott. Az 1980-as évektől jó barátságot ápol Károly brit trónörökössel, 2022 óta III. Károly néven brit királlyal, így nem csoda, hogy 2023 májusában ő is fellépett a koronázási szertartás után a windsori kastélyban rendezett koncerten.