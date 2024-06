Beszélgetések az apaság szépségeiről és kihívásairól

Június harmadik vasárnapján az apákat ünnepeljük. Ennek alkalmából rendhagyó esemény valósult meg, ahol a résztvevők beszéltek a legfrissebb apaságról szóló kutatásokról is, illetve a közelgő, a MOM Kulturális Központban bemutatkozó apa-fiú kapcsolatról szóló színházi előadás, a Medveles is szóba került. Utóbbi előadás az Apamondta.hu podcast anyagaiból ihletődött dráma alapján készült.

Fűrész Tünde kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben megerősödött az apák szerepe a családokban.

Mint mondta, jelenleg 2,4 millió apa él Magyarországon, a felnőtt férfiak kétharmada édesapa. Kitért arra is, hogy 2010-hez képest harmadával kevesebb válás történik hazánkban. Ennek eredményeként 73 százalékról 80 százalékra nőtt azoknak a családoknak a részaránya, ahol az anyák és az apák együtt nevelik a gyermeküket.

Kedvező tendencia az is, hogy ma már négyből három gyermek születik házasságban, holott korábban csak minden második kisbabának voltak házasok a szülei.

Pári András, a KINCS kutatási vezetője elmondta, hogy a magyarok 89 százaléka szerint a gyermekek védelmének biztosításában, 88 százaléka szerint kiegyensúlyozott életkörülményeik biztosításában, 86 százalékuk szerint lelki egészségük megőrzésében, 84 százalékuk szerint pedig az oktatásukban és tanításukban is jelentős szerepe van az édesapáknak.

Székely András arról beszélt, hogy a 18 év alatti gyermeket nevelő férfiak boldogabbak, elégedettebbek, és nagyobb arányban lelik örömüket az életben, mint azok, akiknek nincs kiskorú gyermekük. A KINCS tudományos főmunkatársa jelezte azt is, hogy a gyermekes férfiak lelki egészséggel kapcsolatos mutatói is jobbak, amelyet korábban már Kopp Mária professzor asszony kutatásai is igazoltak.

Porkoláb Gyöngyi az Apamondta.hu podcast alapítója elmondta, hogy

az apává váláshoz való felkészülésre, az apai szerepben való kiteljesedése a férfiaknak is támogatásra van szükségük.

Ezzel a céllal jött létre az apamondta című podcast is, ahol bátran, önkritikusan, őszintén megnyilvánulva hallhatunk történeteket az apai szerepekről.

Medveles

Ezek a történetek ihlették Lackfi János Medveles című színdarabját is, amely sok-sok humorral fűszerezve az apa-gyermek kapcsolatok mélységeit járja körül.

Az Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte… címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen Porkoláb Gyöngyi ötletadó mellett Lackfi János József Attila-díjas költő, a Medveles című színdarab írója, Őze Áron Jászai Mari-díjas színész, a színdarab rendezője, valamint Süveges Gergő, az Apakulcs alapítója vettek részt, ahol az apa-gyermek kapcsolatok jelentőségéről, valamint a Medveles című színdarab üzenetéről beszélgettek. A beszélgetést Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója moderálta.