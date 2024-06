Nézettségi rekordokat dönt a Bridgerton harmadik évada

Két évad után minden néző pontosan tudja, mit várhat a Bridgertontól. A fiú és a lány megismerkedik (egyikük az illusztris arisztokrata család tagja), majd a pletykálkodó társaság, a királynő, a versengő udvarlók és a folyton-folyvást szervezkedő anyák ellenére egymásba szeretnek az 1810-as évek Mayfairének XXI. századi változatában. A receptet a Regé-Jean Page-dzsel és Phoebe Dynevorral fémjelzett első évad alkotta meg, amely a Z és alfa generáció számára akarta újraértelmezni a fűzőszaggató romantika műfaját. Éppen ezért a történetvezetésnél sokkal érdekesebb volt, hogy Hastings hercege hogyan fest régenskori ruházatban – vagy még inkább anélkül. A pandémia okozta karanténban megcsömörlött nézők boldogan merültek el a György-kori pompában, a fülledt erotikában és a feszült családi viszonyokban.

A Bridgerton harmadik évada is többek között Bath-ban forgott. Fotó: Northfoto

A két évvel ezelőtti második évadban a legkevésbé szerethető Bridgerton testvér (Jonathan Bailey) került középpontba egy jóval felnőttesebb és éppen ezért unalmasabb történettel, ami ráadásul olyannyira eltért az eredeti könyvtől, hogy a rajongók megegyeztek: Chris Van Dusen a kukába dobta Julia Quinn regényét. Anthony és Kate sorozatbeli egymásra találása ugyanis kegyetlen a többi szereplőhöz, így nehéz nekik szurkolni.

Ehhez képest friss levegőt jelent Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) barátokból lett szerelmesek története, amely ráadásul visszahozza a második évadban fájdalmasan hiányzó erotikát. Chris Van Dusen helyett Jess Brownell áll jelenleg A Bridgerton család kormányánál, aki bár érti, mire van a nézőknek szüksége, de ugyanezen okból önismétlővé is teszi a sorozatot.

A Netlfix a woke-ot nem engedi, de magával is ellentétbe kerül

Ez tükröződik a fogadtatásban is. Számosan kifogásolják, hogy ha túl is lépünk a György-kori, woke-ra fazonírozott párhuzamos univerzum sajátosságain, akkor is kérdés, miért kerülnek a sorozatba a Bridgerton alapértékeit cáfoló anakronizmusok. Például az özvegy Lady Bridgerton (Ruth Gemmel) elvileg más, mint a többi anya, hiszen szeretné, ha gyermekei szerelemből házasodjanak, mégis mindenáron a királynő kedvencévé kívánja tenni aktuális elsőbálozó lányát. Vagy hogy járkálhatnak folyamatosan szabadon hajadon nők és férfiak csoportjai, amikor elvileg tilos gardedám nélkül találkozni bárkivel? Illetve, hogy lehet az, hogy a főszereplő páros (akiknek románcát két teljes évadon keresztül alapozták meg) mindössze harminc percet tölt a négy, majdnem egy órás rész során egymás társaságában, és ez elég arra, hogy sírik tartó szerelembe essenek?

Ezért emelkedett ki a Bridgerton harmadik évada a romantikus sorozatok között is

A Netflix ugyanakkor jó döntést hozott, amikor kettőbe bontotta az évadot, mivel a sorozat a teljes májust vitte a platformon. Az ügyes marketing nyomán a bemutató promóciója óta Luke Newton és Nicola Coughlan minden internetes felületen és szórakoztató műsorban állandó vendégek, így a nézők nem felejtkeznek meg a sorozatról, sőt az újabb és újabb háttérinformációk ismételt megtekintéseket generálnak. A Netflix nézői összesen 2,3 milliárd percet töltöttek a sorozat harmadik évadával.

A nyolc rész kettévágása miatt ugyanakkor a Netflix rengeteg kritikát is kapott, többen megfenyegették a közösségi médiában a streamingszolgáltatót, hogy hiába akarja őket rávenni újabb hónapnyi előfizetésre, inkább illegális úton fejezik be a sorozatot (és az összes többi félbevágott műsort is), és soha többet nem iratkoznak fel, ha továbbra is folytatja az évadok részletekben való közlését. Úgy tűnik azonban a többség mégis kitart a Bridgerton hivatalos fogyasztása mellett, így a streamingszolgáltató valószínűsítheti, hogy a második etap júniusban hasonló számokat fog generálni, főleg, mivel az igazán pikáns jelenetek ebben a négy részben várhatók.