Ötven évig lemaradt az Oscar-díjról a hollywoodi legenda, most megkapja

Quincy Jones, Richard Curtis, Juliet Taylor és a James Bond-filmek producerei kapják meg novemberben az amerikai filmakadémia kormányzói testületének díjait. A filmakadémia szerdán kiadott közleményében felidézte, hogy Quincy Jonest, akinek nevéhez olyan filmek fűződtek, mint A szökés, a Hidegvérrel vagy a Bíborszín, az elmúlt 55 évben hétszer jelölték Oscar-díjra, köztük az eredeti filmzene, betétdal, de még a legjobb film kategóriában is, ám most először kapja meg az arany szobrocskát: a tiszteletbeli Oscart filmes életművéért. A 91 éves Quincy Jones valóságos legenda, zeneszerző és zenei producer, aki hosszú karrierje során a legnagyobbakkal dolgozott együtt: Frank Sinatrával, Ray Charlesszal, Michael Jacksonnal, Aretha Franklinnel vagy Stevie Wonderrel, de a magyar énekesnőt, Radics Gigit is tehetségesnek tartja.

Quincy Jones hiába legenda, mindeddig elkerülte az Oscar-díj (Fotó: AFP/Chris Delmas)

Juliet Taylor castingigazgató, aki egyebek között a Taxisofőr, az Annie Hall, a Lángoló Mississippi és a Schindler listája szereplőit válogatta, szintén a filmakadémia tiszteletbeli elismerését veheti át.

Richard Curtis, a Sztárom a párom írója és az Igazából szerelem forgatókönyvíró-rendezője jótékonysági munkájáért nyerte el a kormányzók Jean Hersholt Humanitárius Díját. Az elmúlt negyven évben a brit Comic Relief karitatív szervezet társalapítójaként több mint kétmilliárd dollár összegyűjtésében nyújtott segítséget.

A kreatív producerek munkásságát elismerő Irving G. Thalberg Emlékdíjat pedig az EON Productions két producere, Michael G. Wilson és Barbara Broccoli veheti majd át, akik a James Bond-mozik, köztük a Casino Royale, a Skyfall és a Nincs idő meghalni című 007-es filmek producerei voltak. Broccoli apja, Albert Cubby Broccoli, 1981-ben szintén elnyerte a Thalberg-díjat. A filmakadémia új szabályzata szerint a Thalberg-díjasok immár szintén Oscar-szobrot kapnak, az eddigi Thalberg-szobor helyett.