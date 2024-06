Szikora János: Kiemelkedő évadot zárt a Vörösmarty Színház

Az igazgató felidézte, hogy 2020-ig évente 16 ezer bérletes nézőt fogadott a színház, de a koronavírus-járvány alatt és az energiaválság után ez jóval visszaesett. A most zárult évadban 14 300 bérletvásárlót, összesen 72 ezer fizető nézőt számlált a teátrum – jegyezte meg. A színház a 2023/24-es évadban 339 előadást tartott, a látogatottság elérte a 94 százalékot.

Évadnyitót tartott Szikora János színigazgató és Cser-Palkovics András polgármester a Vörösmarty Színház dolgozóinak 2022. szeptember 5-én (Fotó: Fejér Megyei Hírlap/Nagy Norbert)

Szikora János beszélt a színház közösségformáló erejéről, és emlékeztetett arra, hogy olyan nagy sikerű projekteket vitt véghez a színház, mint a diákokat a színjátszásba bevonó Atlantisz program, a versünnep vagy a már hagyománnyá vált Újszövetség-maraton.

Az igazgató kitért a tájelőadásokra is, amelyekkel szerinte új kapuk nyílhatnak meg a színház életében: a társulat játszott az Ördögkatlan fesztiválon, Pécsett, Pápán, a 6szín Teátrumban és a Nemzeti Színházban is.

Cser Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere hangsúlyozta, hogy a Vörösmarty Színház az elmúlt, nehéz esztendőben is a székesfehérvári kulturális élet központja maradt; egész évben sikeresen szórakoztatta vagy éppen elgondolkodtatta a nézőket. Köszönetet mondott azért is, hogy a város különböző rendezvényeinek is helyszínéül szolgált az épület, amely így valódi közösségi tér a város polgárainak.

Kihirdették az évad díjazottjait.

Az évad színésze Kovács Tamás lett, akinek emlékezetes alakítása volt ebben az évadban A király beszéde Bertie-je, de játszotta a középső Baradlay fiút, Richárdot A kőszívű ember fiai című produkcióban, valamint ő volt Akhilleusz az Iphigenia Auliszban című előadásban.

A Vörösmarty-gyűrű díjat is nagysikerű alakításaiért kapta, mellette Ballér Bianka színművész is átvehette, az évad nem művészállományú dolgozója díjat Bakos János díszítőnek és Soltész Rita súgónak szavazták meg.