Kordától Azahriah-ig – színes az idei EFOTT zenei palettája

Idén július 10. és 14-e között rendezik meg az EFOTT fesztivált a Velencei-tó mellett. Hazánk egyik legrégebbi nyári zenei fesztiválját először 1976-ban rendezték meg, ám akkor még a korszellemnek megfelelően szó sem lehetett a maihoz hasonló formáról. Inkább hasonlított egy ifjúsági táborhoz, ahol a koncerteken kívül filmvetítések, táncház, sportversenyek, egyéb vetélkedők kötötték le a fiatalokat, a fellépők között volt Sándor György, Cseh Tamás vagy éppen a Voga–Turnovszky duó.

Az EFOTT nagyszínpadára idén is közönségkedvenc előadók érkeznek. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az eredeti, Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója név helyett ma már csak a rövidítést, az EFOTT-ot használjuk, és az elmúlt 48 évben az esemény is gyökeres változáson ment keresztül, igazi fesztivállá vált. Az első EFOTT-ot Abaligeten, Pécs mellett rendezték meg, a négynapos eseményen 25 egyetem és főiskola 350 hallgatója vett részt. Évtizedeken keresztül jellemző volt, hogy a helyszín évről évre változott, mindig más-más magyarországi település adott otthont találkozónak, miközben a látogatószám is folyamatosan nőtt. A rendszerváltással azután a fesztiválról végleg kiszorultak a politikai ideológiák és a nagyobbrészt a turisztika is, helyüket elfoglalta a zene: az EFOTT mindinkább hasonlóvá vált ahhoz, amilyennek ma ismerjük.

Az EFOTT tíz éve a Velencei-tóhoz költözött, a fesztivált 2015 és 2019 között Velencén, azt követően Sukorón rendezték meg, és ez idén sem lesz másként. Az EFOTT házigazdájának szerepét minden évben más-más felsőoktatási intézmény tölti be, ebben az évben az Óbudai Egyetem.

Milyen zenekarok lesznek az EFOTT fesztiválon?

Idén is rengeteg együttes lép fel az EFOTT-on, köztük Azahriah, aki július 13-án lép színpadra a Halott Pénz után. A többi napon is nagy nevekkel találkozhatnak a fesztiválozók, hiszen fellép a Valmar duó, a Wellhello, Majka, és ByeAlex is. Rajtuk kívül a HSUP-nagyszínpadon a Blahalouisiana, a Parno Graszt, a Honeybeast, az Irie Maffia és a Bohemian Betyars énekel majd, de ott lesz Korda György és Balázs Klári is.

A mostani fesztivál fókuszában az innováció, az alternatív energia felhasználása és a fenntarthatóság áll majd, az UNIverzum sátor energiafelhasználását például napelemekkel biztosítják. A témákkal sport- és ismeretterjesztő programokon, workshopokon találkozhatnak a résztvevők.