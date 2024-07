Irodalom és koncertek kavalkádja a Fesztiválakadémia Budapest programjain

Az idei eseménysorozatban a kilencnapos fesztiválprogramot a II. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny és mesterkurzusok előzték meg. A Fesztiválakadémia Budapestet (FAB) kilenc éve hívta életre a számos szakmai és állami díjjal elismert zenész házaspár, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás azzal a céllal, hogy a magyar fővárosban egy nemzetközi rangú programsorozatot, fesztivált és mesterkurzusokat hozzanak létre, egy valódi élő műhelyt.

A Fesztiválakadémia Budapest rendezvényein kulcsokat adnak szerzői életművekhez (Fotó: Emmer László)

A Fesztiválakadémia programjai

Ennek részeként a világ legjelentősebb komolyzenei sztárjai költöznek be nyáron Budapestre évről évre, és lépnek fel koncerteken a főváros legszebb helyszínein egyszeri és egyedi formációkban. Mellette azt is vállalják, hogy foglalkoznak a kurzusokon résztvevő diákokkal.

– A IX. FAB Summerfest és az V. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny az egész éves országjáró missziónk esszenciája, egy egzotikus nyaralás a minőségi kultúra szigetén: teljes lelki feltöltődés. Víziók, reflexiók, kerekasztal-beszélgetések tárháza, ahol közönségünk már otthon érzi magát, s évről évre régi-új barátságok mélyülnek el – vallják az alapító művészeti vezetők.

Kokas Katalin elmondta, hogy az Ifjú barbárok című előadással kezdődik a programsorozat, amely Kodály és Bartók barátságáról szól. Az előadás szombaton és vasárnap is megtekinthető a Magyar Zene Házában.

Nagyon fontosnak tartottuk ezt a produkciót elhívni Budapestre, megmutatni a hazai közönségnek és a Fesztiválakadémia Budapest mesterkurzusára érkező külföldi diákoknak is – hangsúlyozta a hegedűművész. – A darab útravalót ad a magyarok lelkivilágáról, népzenénkről, Bartókot és Kodályt biztosan másként értik majd az előadás után. Ifj. Vidnyánszky Attilához és Vecsei H. Miklóshoz szoros barátság fűz évek óta minket Barnabással, ami egymás tiszteletén és szeretetén alapul. Közös alkotásukat megnéztük gyerekeinkkel, és életünk legkatartikusabb színházi előadását láttuk, a darab minden korosztálynak számtalan utalást tartalmaz.

A mély megrendüléstől az elképesztő nevetésig nagyon intenzív előadás, számunkra pedig, akik Bartókot és Kodályt kicsit más aspektusból látjuk zenészként, igazán megrendítő és életre szóló élmény – mondta.

Az idei sorozat kiemelt vendége Alessandro Baricco világhírű olasz író, de további legendákkal is találkozhatnak az érdeklődők. Eötvös Péterre a FAB művészei a BMC Budapest Music Centerben emlékeznek. A holokauszt-évforduló alkalmából világhírű művészek, így Shlomo Mintz, Thomas Dunford és Dora Schwarzberg részvételével koncerttel emlékeznek meg az áldozatokról a Dohány utcai Zsinagógában. Budapest további négy templomában csendülnek fel Bach, Vivaldi és Mozart művei egy sétálós koncertnapon.

A programokat idén a Reflexiók gondolata köré szervezték, amely „tükröződés”, „eszmélés” jelentéseivel a látszólag sokféle eseményt mégis egy mindenen átütő élménnyé alakítja.

A fesztiválon szeretnénk különleges kulcsokat adni szerzői életművekhez

– emelte ki beszélgetésünk során Kokas Katalin. – Kurtág György nyilvános mesterkurzusát a Kelemen Quartettel Bartók 2. vonósnégyeséről bárki szabadon követheti, utána Vikárius tanár úr délutáni előadását Bartókról ajánlom mindenkinek, óriási élmény. Vivaldi A négy évszak című művét kétszer is előadjuk. Délelőtt, a 10 órakor kezdődő matinén a legkisebb gyerekeket is várjuk. Az esti koncerten viszont nem szokványos módon tolmácsoljuk a művet, a szerző partitúrába írott megjegyzéseit a közönség Hanna lányunk előadásában hallhatja. Meghirdettünk egy rajzversenyt is ebben a témában, a 385 rajzból a nyertes alkotásokat július 20-án, a koncert közben kivetítjük a Zeneakadémia nagytermében – tette hozzá a hegedűművész.

A fesztivál részletes programja a fesztiválakadémia oldalán tekinthető meg.