Franco Nero: Közel érzem magam a magyarokhoz, értékes népnek tartom őket

Magyar nevezetességeket mutattak be Magyarország soros elnökségének első napján Rómában, ugyanis az Örök Városba érkezett a 89 Hungarikum a Föld körül című utazó kiállítás. A tárlatot július 1-jén nyitották meg a magyar akadémiának otthont adó, lenyűgöző szépségű Falconieri-palotában. A Hungarikum Programiroda Nonprofit Kft. csapata közel tíz éve dolgozik a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok hazai és nemzetközi népszerűsítésén, gondozásán. A római közönség nagy érdeklődéssel tekintette meg a magyar nevezetességeket, lehetőségük volt arra is, hogy megkóstolhassák a híres magyar borokat és édességeket.

Puskás Ferenc dedikált labdáját is bemutatja a kiállítás. Fotó: Collegium Hungaricum, Róma

A kiállítást megnyitó Lantos Krisztina, a Collegium Hungaricum igazgatója lapunknak elmondta: különleges a tárlat megnyitásának napja az akadémia életében, mert egybeesik a magyar elnökség első napjával. Nagyon büszkék arra, hogy egy olyan különleges kiállítással indíthatnak, mint a hungarikumkiállítás. Büszkék arra, hogy mi magyarok kreatívak vagyunk, hogy rengeteget adtunk és adunk ma is a világnak. Nagy sportolók, tudósok, művészek, zenészek, képzőművészek gazdagították a világot tehetségükkel, szorgalmukkal, odaadó szolgálatukkal. Az intézet vezetője kiemelte, arra is nagyon büszke, hogy óriási közönség volt, óriási érdeklődés nyilvánult meg az olasz közönség részéről mind a kiállítási tárgyak, mind pedig a magyar ételek és az italok iránt. A Collegium Hungaricum igazgatója hozzátette:

Magyarországot sokszínűségében szeretnék bemutatni, kiemelve azokat a pontokat, ahol a két nemzet hasonlít egymásra, szenvedélyében, művészetében, családszeretetében és a saját hazájának a szeretetében.

A tárlattal kapcsolatban elmondta, egy különleges magángyűjteményről van szó, amely Hévíz városából érkezett Miklós Beatrix kurátor gondozásában a Hollóházi, a Herendi és a Zsolnay porcelángyárból. De Puskás Ferenc labdáját is bemutatják az Örök Városban, ahogyan a magyar puli kutyát is. Lantos Krisztina arra is kitért, hogy igyekeznek bemutatni, hogy nemcsak a tárlatot érdemes megnézni, hanem Magyarországra is érdemes elmenni és meg kell tekinteni Magyarország természeti csodáit, fesztiváljait, zenei és kulturális eseményeit.

A kiállítás megnyitóján olyan hírességek is tiszteletüket tették, mint a világhírű színész, Franco Nero, aki épp Rómában tartózkodott. Lapunknak elmondta: mindig szeretettel gondol Magyarországra és a magyarokra. Egy kedves barátnője hívta meg a kiállításmegnyitóra és ő örömmel bólintott rá a magyar programra.

A világhírű színész a magyar borok kóstolása közben arról is örömmel mesélt, hogy sokfajta kapcsolat fűzi Magyarországhoz. Öt filmet forgatott nálunk, sok szép emléket őriz a szívében. Közel érzi magát a magyarokhoz, értékes népnek tartja őket, ezért ezen alkalommal is szívesen üdvözölte őket. Viccesen azt is hozzátette, hogy az olasz konyhát lehetetlen felülmúlni, de azért vannak olyan magyar finomságok, különösen az édességek között, amelyet szívesen fogyaszt, ha lehetősége adódik.

A Falconieri-palota kertjében önfeledt, vidám hangulatban kóstolhatták az olasz vendégek a magyar borokat, az Unicumot és a mézeskalácsot. Az első emeleti teremben pedig megtekinthették a csodálatos porcelánokat, a magyar népviseletet és Puskás Ferenc labdáját.

A római kiállításon egy porcelánból készült sakk-készlet is helyet kapott. Fotó: Jánosi Dalma

Miklós Péter, a Hungarikum Programiroda alapítója is beszámolt lapunknak a kiállítás jelentőségéről. Elmondta, hogy a programiroda alapításával az volt a céljuk, hogy megmutassanak valamit a jellegzetes magyar karakterből és ezáltal bemutassák Magyarországot és a magyarságot a világnak. A hungarikumok a magyarság csúcsteljesítményét jelölik, olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értékeket képviselnek, melyek a magyarságról szólnak. Azért is fontos ez, mert amikor a világban érték- és identitásválság tombol, nekünk magyaroknak ki kell mondanunk, hogy büszkék vagyunk éltető hagyományainkra, az identitásunkat adó keresztény gyökereinkre, az abból táplálkozó kultúránkra, melyet esszenciálisan a hungarikumok testesítenek meg.

Arra is kitért, hogy azért akarták elhozni a tárlatot Rómába, mert ahogy Róma, az Örök Város büszke az éltető hagyományaira, úgy mi is büszkék vagyunk a magyarság csúcsteljesítményeire. Felemelő számukra, hogy ebben a formában első alkalommal a Collegium Hungaricum Roma ad otthont az utazó kiállításnak, és ez Lantos Krisztina érdeme. Kiemelte, hogy Krisztinánál és csapatánál felkészültebb, energikusabb és segítőkészebb házigazdát elképzelni sem lehet, hálásak a szívélyes fogadtatásért. A tárlat olasz fogadtatásával kapcsolatban Miklós Péter elmondta, az olasz közönség őszinte, ha valami jó és arra érdemes, akkor érdeklődéssel és nyitott szívvel állnak hozzá. Remélik, hogy a következő bő egy hónapban sokan ellátogatnak a magyar akadémiára, és a kiállítás hatására jobban megértik a magyarokat és kedvet kapnak felkeresni hazánkat. Egyelőre azt tapasztalták, hogy nagy volt az érdeklődés mind a tárgyak, mind a gasztronómia iránt. A Zsolnay és a Hollóházi porcelántárgyakat, a karikás ostort is többen haza szerették volna vinni, szabályos licitverseny indult el, de természetesen a kiállítási tárgyak nem eladóak.

Az ENSZ római székhelyű élelmezési és mezőgazdasági szervezeteiben szolgálatot ellátó rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, Belánszky Zsolt nyitotta meg a kiállítást, aki örömmel számolt be arról, hogy mennyire értékelte a római közönség a hungarikumokat. „Nemzeti kiválóságainkat hoztuk el, hogy ízelítőt adjunk az olasz közönségnek belőlük. Kiemelte, nagyon büszkék lehetünk mi, magyarok ezekre a nemzeti kincseinkre, ahogy az olaszok is büszkék a gasztronómiájukra. Az est során azt vettük észre, hogy nyitott szívvel voltak a nemzeti kincseink iránt, megkóstolták az egészséges, biztonságos magyar élelmiszereinket, megkóstolták a borainkat” – mondta a nagykövet. Azt is hozzáfűzte: meggyőződése, hogy akik megtekintették Rómában a 89 Hungarikum a Föld körül című utazó kiállítást, azok nagy valószínűséggel Magyarországra is ellátogatnak majd, hogy jobban megismerhessék hazánkat, kultúránkat, gasztronómiánkat.