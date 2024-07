A néptánc meghódítja a Budapest Parkot

A népzene népszerűsége nem is annyira meglepő, hiszen ha jobban belegondolunk, a mai magyar mainstream popzenét is alapjaiban határozza meg. A Budapest Park új kisfilmjében Berecz István táncművész-koreográfus fejtegeti a titkot, hogy mitől egyre menőbb táncházba járni. Berecz István nevével szinte mindenki találkozott már, aki otthonosan mozog a néptáncos körökben, most azonban pont arra hívja fel a figyelmet, hogy egy jó bulihoz egyáltalán nem kell bennfentesnek lenni.

Indulása óta hihetetlen népszerűségnek örvend a táncház a Budapest Parkban. Fotó: Budapest Park/Rosta Márk

Ahogy fogalmaz:

Kiléptünk abból a mederből, amikor a mainstream és a népzene szöges ellentétben állnak, köszönhetően olyan zenekaroknak, mint az aurevoir., a Parno Graszt, a Bohemian Betyars vagy a Bagossy Brothers Company.

Ha belegondolunk, akkor ezeken a koncerteken sem tétlenkedik a közönség, hogy vajon hogyan is kell mozogni a zenére, és pont ilyen a táncház is, ahol tánctanárok segítségével pillanatok alatt akár felidézhetjük az általános iskolában tanult alaplépéseket, vagy akár teljesen nulláról is gyorsan magunkévá tehetünk néhány igen egyszerű trükköt, amivel aztán azonnal kapcsolódni tudunk a mellettünk állókhoz. Pont úgy, ahogy egy koncerten.

– A néptánc egy olyan megközelítés, ami minden emberhez utat mutat, alázatot a másik megismeréséhez, elfogadást és életörömöt. A muzsika meg a tánc mindenféle embert össze tud kötni pillanatok alatt. Én nagyon szeretem, hogy semmilyen ideológia nem tudja átlépni a küszöbét – teszi hozzá Berecz István.

Nem utolsósorban kiváló randihelyszín is lehet egy-egy ilyen buli, ahogy a táncművész fogalmaz, ilyenkor egy teljesen más lelki síkon, egy magasabb szinten találkoznak az emberek egymással, és egy áttáncolt éjszakával akár 10-15-20 randit is át lehet ugrani.

– A Budapest Parkba 2019 óta szervezünk táncházakat, mert azt gondoljuk, hogy értékteremtő, és igazán üde színfoltja a programunknak. Ráadásul kiválóan kapcsolódik a szellemiségünkhöz is: a népzene és a néptánc is sokszínű műfaj, aminek a közösségformáló ereje vitathatatlan – mondta el Ferencz Sándor, a Budapest Park brandmanagere, a táncházas programok projektgazdája.

A népzene és a néptánc tehát nem meglepő módon egyre inkább utat tör magának – ennek pedig csodálatos lenyomata az, amikor a Budapest Parkban a szabad ég alatt több ezer ember kapaszkodik egymásba, és adja át magát a felhőtlen szórakozásnak az élőzenés bulikon. Idén augusztus 15-én ráadásul, harmadik alkalommal, igazi fesztiválhangulat várja a látogatókat az év egyik legnagyobb táncházas eseményén, a FolkParkon, ahol az érdeklődők három különböző tánctéren próbálhatják ki tánctudásukat a parketten. Nem kell hozzá semmi, csak egy kis nyitottság.