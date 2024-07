Vízpart és festészet: a magyar festészet legnagyobbjai a Várkert Bazárban

A szakember valamennyi festőről és alkotásáról, sőt még a Vaszary-kék sajátosságairól is mesélt, illetve kiemelte, hogy azért is tartja izgalmasnak a most bemutatott projektet, mert vannak olyan műtárgyak, melyeket itt ugyan meg lehet tekinteni, de valójában egy raktárban vannak. Így a Nyár a parton – folyók, tavak, tengerek magyar ecsettel című kiállítás egy nagyszerű lehetőség arra, hogy ilyen műtárgyakat nagy méretben, reprodukciók formájában megismerhessen a látogató, és felfedezhessen akár olyan részleteket, melyeket az eredeti képpel találkozva esetleg nem tudna.