Hatodszor is Magyarország 365

A fotópályázatra bármilyen eszközzel: GoPro kamerával, telefonnal, drónnal és klasszikus fotográfiai eszközökkel készített fotókkal is lehet jelentkezni – ismertette Kaiser Ottó. Kiemelte, hogy az idén immár hat kategóriában – Természet, Táj, Építészet, Kultúra, Sport és Életképek – nevezhetnek a pályázók. A nyertest kétmillió forinttal, a verseny második helyezettjét egymillió forinttal díjazzák, a harmadik helyezett pedig 500 ezer forintot kap. A zsűri különdíjat is ad, amelynek összege kétmillió forint.



Kaiser Ottó forográfus, a Magyarország 365 fotópályázat zsűrijének elnöke (Fotó: Ladóczki Balázs)

A szervezők által küldött írásos összegzés szerint a pályaműveket héttagú szakmai zsűri bírálja el. Kaiser Ottó elnök mellett a zsűri tagjai Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökségi tagja; Szalontai Ábel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa; Potyó Imre környezetkutató, a 2020-as Magyarország 365 fotópályázat díjazottja; Csörögi Dóra fotográfus; Rizsavi Tamás fotográfus, a 2021-es Magyarország 365 fotópályázat közönségdíjasa, valamint Kurucz Árpád fotográfus.

Kurucz Árpád fotográfus, a zsűri tagja (Fotó: Ladóczki Balázs)



A kiírás szerint a fotóknak eredeti tartalmaknak kell lenniük és csak hazánkban készült alkotásokkal lehet pályázni. Korábbi, és más pályázatokon díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó maximum 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül, melyek lehetnek egyedi fotók vagy legfeljebb tíz képből álló sorozatok. A pályázatra csak 2023. október 23. után készült képekkel lehet nevezni. A kiválasztott képeket a szervezők a lehető legszélesebb nyilvánossággal szeretnék megismertetni, ezért többek között kiállításokon, kiadványokban és online galériában is bemutatják majd azokat.