Így telt a Palóznaki Jazzpiknik + galéria

A 12. Paloznaki Jazzpikniket idén augusztus 1–3. között tartják. Az eseményen legendás nemzetközi sztárok és formációk mellett a hazai jazz élvonala, valamint a legújabb, kísérleti zene is kiemelt helyet kap. A Balaton nagy presztízsű fesztiválján fellép a The Brand New Heavies, Tony Hadley a hajdani Spandau Balletből, a Morcheeba és Anastacia, de a házigazdák egy kislány álmát is megvalósítják, lévén, hogy támogatják a hegedűoktatását – írja a Veol.

Az eseményről előzetesen már a Magyar Nemzet is megírta, hogy akik a magas minőségű zenei élmények mellett kulináris élvezetekkel és a több generációnak szóló programokkal kívánnak töltekezni a Balaton legnagyobb presztízsű fesztiválján, augusztus első hétvégéjén ismét otthonra találnak Paloznakon.