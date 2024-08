Nem akárki vette meg John Lennon szemüvegét

Felfedte magát a rejtélyes vevő, aki megvette John Lennon szemüvegét. Uri Geller csütörtökön árulta el, hogy ő volt az a névtelen vevő, aki egy aukción 40 ezer fontért, azaz 18,7 millió forintért megvette John Lennon szemüvegét szerdán.

Az okulárét Surrey-ben, egy golfklubban árverezték el – írja a Világgazdaság a The Guardian cikke alapján, és azt 55 éve kapta a zenésztől eddigi tulajdonosa születésnapi ajándékként. Uri Geller elmondta, hogy a hetvenes években – amikor mind a ketten New Yorkban éltek – jó barátok voltak Lennonnal, olyannyira, hogy Lennon vezette be őt a spiritualitás világába.