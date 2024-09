A magyar nem csak „sírva tud vigadni” – Óriási siker a Magyar Banda legújabb klipje

A produkció a tengerentúlról inspirálódik.

Fiatalos, trendi módon mutatja be a magyar népzenét a zenekar alapvető hitvallásához igazodva, tehát a hagyományos, népzenei gyökerekből táplálkozik, ezt dolgozza fel és adja át ma is fogyasztható, befogadható, igényes és szórakoztató formában.

Fotó: Magyar Banda

A magyar népzenei mozgalom legelismertebb fiatal muzsikusaiból alakult zenekar innovatív hangszerelésének, a népdalok aktualizálásának köszönhetően, valamint olyan előadókkal való közös munka okán, akiket leginkább a pop-rock fesztiválszínpadokról ismerhet a közönség, a popkultúrát kedvelőkkel is garantáltan megszeretteti a népzenét.

Manapság a divatműfajok világát éljük. A népzene viszont – ami egykor valójában a popzenével volt egyenlő – egy zenei anyanyelv, amely mindannyiunkkal, társadalmunkkal együtt lélegzik. Aktívan ugyan már csak egy szűkebb réteg ismeri a Kodályék által gyűjtött formájában, ugyanakkor a mai kornak megfelelő, populárisabb köntösbe bújtatva eljuttatható, visszatanítható és megszerettethető a szélesebb közönséggel is.

Ifj. Szerényi Béla, a banda alapítója így gondolkodik:

Nem a régmúlt pillanatképeinek reprezentálása a célunk, hanem önmagunk modern kifejezése azon a zenei anyanyelven, melyet idős mestereinktől örököltünk.

A dalok írásánál, hangszerelésénél ifj Szerényi Béla egyszerre inspirálódik a mai fiatalság, a környezet, a népszerű popelőadók, de ugyanúgy az idős adatközlő mesterek életfelfogásából is. A zenekar titka a régi barátságokon túl a hangszerelésben rejlik. Alapvetésként kezeli az autentikus kíséretmódot, ritmikákat, táncfajtákat, tájegységi sajátosságokat. Szintén ragaszkodik a hagyományos hangszerhasználathoz, illetve a hangszerek funkciójának, viszonyának megőrzéséhez. Ugyanakkor bátran használnak saját szövegeket, illetve aktualizált, variált dallamváltozatokat.

A Magyar Banda elsődleges célja, hogy a lehető legszélesebb közönséggel ismertesse meg a magyar népzenét, eljuttassa a legnagyobb popszínpadokra és megmutassa, hogy a magyar nem csak „sírva tud vigadni”, illetve megélni a hagyományainkat trendi, a mai divatnak megfelelő módon is lehet.

Állandó vendégekként a klipekben és koncerteken is közreműködik Hegedűs Bori (Godfater, QJÚB), és Caussanel Izabella (Ötödik Évszak), akik sajátos hangszínükkel, illetve más műfajokból (pop-rock, jazz) hozott tapasztalataikkal izgalmas, mégis természetes érzést, összhangot nyújtanak a bandával.

Legújabb klipjük, a Csavargó – amely öt nap alatt több mint 51 ezer megtekintést ért el a YouTube-on – is ezt a lendületes, szabad életérzést tükrözi. Korábbi két produkciójuk is nagy sikerrel fut, Szeretsz-e még? és Gyere baba című dalaikkal szintén ezt az újító, fiatalos, de hagyománytisztelő és a népzene fontosságát is előtérbe helyező irányt képviselik.