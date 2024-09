Ahol a gyerekek az anyatejjel szívják magukba a kolbászkészítés művészetét

Megtartotta szezonzáró rendezvényét a csaknem 130 fős tagságú Csabai Kolbászklub kedden este. A helyi gasztronómiai hagyományokat aktívan őrző, és azokat a Kárpát-medence számos fesztiválján, gasztrorendezvényén bemutató közösség nyárzáró vacsoráján igazi disznótoros volt a menü – közölte a Beol.

Az első csabai kolbászfesztivált 1997-ben rendezték, és sikert aratott a résztvevők és a látogatók körében egyaránt. A következő év januárjában a szervezők meghívták azt a kört, amely aktívan közreműködött az esemény lebonyolításában.

Ezt követően megalakult a kolbászklub 71 taggal, elnöknek Uhrin Zoltánt választották, aki haláláig, 2012-ig vezette a civil szervezetet.

A kolbászfesztivál főszervezője hosszú éveken át Ambrus Zoltán és felesége volt, akik végig támaszkodhattak a klubtagok segítségére. A klub segítette fejleszteni az eseményt, hogy merre menjenek tovább. valamint hogy jó-e az, amit csinálnak.

A klub is sokat tett azért tanfolyamokkal, bemutatókkal, szakmai tájékoztatókkal, hogy egyre több kis- és őstermelő készítsen, árusítson kolbászt,

és nemcsak a fesztiválon, hanem egész évben.

Népszerű a klub Minden csabai gyermeknek legyen saját kolbásza elnevezésű kolbászkészítő programja is, és kalandszobát is létesítettek a gyermekeknek. Valamint az is fontos, hogy a férfiak mellett nagyon sok hölgy is tagja a klubnak, és kiveszik a részüket a munkákból.

Petényi György klubtag elmondta, a legtöbb csabai az anyatejjel együtt szívta magába a kolbászkészítést, és apáról fiúra szállt a családi recept, mennyi sót, őrölt pirospaprikát, köményt és fokhagymát használjanak a fűszerezéshez.