Minden rekordot megdöntött a közép-európai régió divateseménye, a BCEFW

Jakab Zsófia, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, az MDDÜ vezérigazgatója a BCEFW eredményeivel kapcsolatban kiemelte: „Idén a korábbi éveket messze túlszárnyaló érdeklődést tapasztaltunk a Budapest Central European Fashion Week rendezvényeivel kapcsolatban. Ez a nagyobb figyelem lehetőséget adott arra, hogy olyan fontos témákat emeljünk be a szakmai párbeszédbe, mint a fenntarthatósággal kapcsolatos törekvések és a szakmai kollaborációk. Rekordszámban mutatkoztak be régiós márkák, amelyhez a Slovak Fashion Council, a Ljubljana Fashion Week, a Belgrad Fashion Week és a Ukranian Fashion Week szervezeteivel köttetett hosszú távú megállapodások is hozzájárultak. A hasonló együttműködésekben látjuk a jövőt, azzal a célkitűzésünkkel összhangban, hogy a BCEFW hídszerepet töltsön be, amely a szakmai kapcsolatok platformja is tud lenni.”

Hatalmas volt az érdeklődés a BCEFW divatbemutatói iránt. Fotó: Mirkó István

A BCEFW-n kiemelt szerepet kapott a fenntarthatóság

Augusztus 26-án vette kezdetét 14. alkalommal a BCEFW, egy közel 40 helyszínből álló side event sorozattal, amelyhez a hétvégén a Millenárison rendezett programelemek, divatbemutatók, prezentációk és a népszerű Fashion Hub is felsorakozott. Idén rekordszámú partner élt a lehetőséggel, hogy kísérőeseményt szervezzen, amelynek köszönhetően Budapest különböző helyszínein és Nyíregyházán többek között kiállításmegnyitókat, tárlatvezetéseket, pódiumbeszélgetéseket, valamint a divat- és kreatívipar szakembereivel folytatott szakmai eszmecseréket láthattak az érdeklődők.

A side eventek minden eddiginél több látogatót vonzottak, a változatos előadások és workshopok révén a társművészeti ágak felfedezésére is lehetőséget biztosítottak.

A hétvégi bemutatók tematikájában jelentős számban voltak a régiós és közeli országok márkái. Idén nyolc szerb, egy marokkói, két szlovén, három lengyel, négy szlovák, egy bosznia-hercegovinai és négy ukrán tervező kapott helyet a BCEFW programjában.

A 2025-ös tavaszi-nyári kollekciókat bemutató BCEFW-n kiemelt szerepet kapott a környezettudatosság kérdésköre. A MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel és a Millenárissal kötött partnerség útján textilgyűjtő konténert helyeztek ki a rendezvény hétvégéjének idejére, hogy elősegítsék az újrahasznosítást és ösztönözzék a fenntartható gondolkodást a látogatók és a környéken lakók körében – az akció során csaknem 400 kg használt ruhadarab gyűlt össze.

A kifutón megjelentek a jól ismert helyi márkák kollekciói is, catwalk show-k, BCEFW Showcase bemutatók és prezentációk formájában, továbbá a New Generation és Young Talents kategóriák fiatal tehetségei is bemutatkoztak a nagyközönség előtt. A divatbemutatók idén több mint 3500 látogatót vonzottak a Millenáris G épületébe.

A közönséget a nemzetközi márkák és a hazai jól ismert tervezők bemutatói egyaránt lenyűgözték, volt olyan show, ahol állva tapsolt a vendégsereg.

A bemutatókat élőben is közvetítették a rendezvény hivatalos Facebook-oldalán, ahol a megtekintések száma már 34 ezer fölött jár.

A Millenáris Nemzeti Táncszínházban augusztus 31. és szeptember 1. között telt házzal zajlottak a Fashion Hub eseményei. Az ingyenes programokon az érdeklődők világsikereket elért magyarok és nemzetközileg elismert szakemberek beszámolóit és beszélgetéseit hallhatták a kreatívipar izgalmas területeiről, továbbá interaktív workshopokon vehettek részt. Szombaton és vasárnap prezentációk formájában mutatkozott be több mint húsz tervező a helyszínen. Ugyanitt divat- és kreatívipari márkák kiállítói várták az érdeklődőket, akik testközelből ismerkedhettek meg a hazai termékekkel.

Az MDDÜ egyik stratégiai célja, hogy Budapestet a régió divatfővárosává tegye, egyúttal vonzó desztinációvá a divat és design iránt fogékony utazók számára, akik célzottan keresik a magyar kreatívipar termékeit.

A BCEFW egy olyan platformot kínál, amelyre Magyarország és a régiós országok már ismert nagy márkái és feltörekvő tehetségei egyfajta „ugródeszkaként” tekinthetnek, amely lehetőséget biztosít kereskedelmi tevékenységük kiterjesztésére és a nemzetközi láthatóságuk növelésére. A 2025-ös tavaszi-nyári szezonban a régiós márkák jelenléte és a kapcsolatok erősítése azzal a szerepvállalással összhangban valósult meg, hogy a nemzetközi divatszíntér szereplői számára az esemény egyfajta hidat is jelentsen, amely összeköti a régiós országokat mint a közép-európai divatipar központja.