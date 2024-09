Ezek a ruhadarabok hódítanak jövő tavasszal + galéria

Minden szezon kollekciója különleges, időtálló darabokból áll, nem volt ez másként a 2025-ös tavaszi-nyári kollekció esetében sem, amelyben a farmer, a bőr és a fényes, lágy esésű anyagok mellett az oversize szabás is hódított. És annyit még elárulhatunk, hogy a hatalmas gallér és az overall is trendi lesz.