A képregény is reflektorfénybe kerül a budapesti nemzetközi könyvfesztivál francia standján

A Franciaországban töretlenül népszerű műfaj, a képregény is reflektorfénybe kerül a francia standon, ahol Zanzim, a Férfibőrben című, többszörösen díjazott képregény illusztrátora tart képregényrajzoló workshopot. Az ifjúsági irodalom is méltón képviselteti magát a magyar kamaszok körében is igen kedvelt Marie-Aude Murail íróval, a Lélekdoki című sorozat szerzőjével, aki 2022-ben elnyerte a műfaj Nobel-díjaként számon tartott Hans-Christian Andersen-díjat. A legkisebbek örömére Magali Le Huche is a könyvfesztiválra látogat, és bemutatja Magyarországon is népszerű Pepe című sorozatát, amely különböző zenei stílusokkal ismerteti meg a gyerekeket, immár egy évtizede.