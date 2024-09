Magyar színésznő is szerepel Johnny Depp filmjében

Tavaly ősszel többször is össze lehetett futni Budapesten Johnny Depp-pel, hiszen az Amedeo Modigliani olasz festőművész életéről szóló Modí – Három nap az őrület szárnyánt a magyar fővárosban forgatta. A rajongók akkor a Károlyi-kert környékén lévő utcákban látták a sztárt, de feltűnt a Beatrice Hastingst alakító Antonia Desplat Budapesten készült fotóin is, a színésznő ugyanis egy képsorozattal intett búcsút az általa megformált karakternek és a stábnak is. Az egyik felvételen Depp például egy fővárosi temetőben látható.

A film premierje tegnap volt a San Sebastián filmfesztiválon, ennek apropóján osztott meg pár fotót a munkálatokról a produkcióban szintén szerepet kapó Trokán Nóra, szúrta ki az Index.

Egy legendás emberrel forgatni elsőre félelmetesnek tűnhet, de ez gyorsan tovaszáll, ami pedig megmarad, az egy kedves, alázatos emberrel való közös munka. Köszönöm, hogy rám bíztátok ezt a kicsi, de szórakoztató szerepet!

– fogalmazott Instagram-bejegyzésében a színésznő, köszönetet mondva nemcsak Deppnek, de a film készítőinek, valamint színészkollégáinak is a „felejthetetlen napokért”.