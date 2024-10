„Mint a Dallas filmben a Ewing-tanya”

Míg a műsor előző felvonásában azon merengtünk, vajon hány évadnyi celebet tud még összegereblyézni az RTL fékezett habzású valóságshow-ihoz, most inkább a felismerés taglóz le: ennek sosem lesz vége, a kereskedelmi tévék celebkeltetője tökéletesen működik, kevéssé elképzelhető, hogy valaha „alapanyaghiányban” fognak szenvedni. A vetélkedő új évada azonban minden eddigi etapot felülmúl, két színészt leszámítva mindegyik szereplő azonosításához a Google-t kellett segítségül hívnunk. A párosok névsora így áll össze: Balogh Edina és Szabó Simon, Berki Mazsi és Kajári Zoltán, Visváder Tamás és Visváder-Palácsik Lilla, Miskovits Marci és Nicuta Nico, Hujber Ferenc és Szőke Krisztina, Simon Attila és Simon Erika, Győrfi Márton és Berényi Dorina, valamint Herceg Dávid és Herceg-Pál Bianka.

Ők költöznek be egy villába és mérik össze magukat különböző feladatokban, ezzel pontot (pénzt) szerezve. Amelyik páros a legügyesebben taktikázik és a legjobban bánik a pénzzel, az nyer a végén. Az önboncolgatás ma divatos – és kétségkívül hasznos is –, tudják ezt a trash műsorok szereplői is, így meg is van a válasz a „miért vállaltad ezt a műsort?” kérdésre.

Hatalmas önismereti tréningnek gondolom az ilyen műsorokban való szereplést (…) Érdekes tükre lenne a párkapcsolatunknak

– fogalmazott Hujber Ferenc színész a műsor indulása előtt. Önmegfejtéseket várni tíz kamera kereszttüzében persze felesleges, ahogy talán az is naiv elgondolás, hogy egy biztos alapokon álló párkapcsolat megbillenthetetlen egy-egy extrém szituációban. Hujber egyébként sokkoló külsővel debütált az első epizódban – maradjunk annyiban, hogy az ötvenéves színész sok mindenen lehet túl –, nehéz elképzelni, hogy a cifra médiaszereplések, a kirakatba pakolt magánéleti problémák és függőségek után jó döntés volt bevállalni ezt a műsort.

A nyitóepizód koncepciója szerint a párok beköltözése előtt az egykori Balázs show-t megidézve meséltek el pikáns és vicces történeteket, így derült ki például, hogy a gyászon túllendült Berki Mazsi párja olyannyira szétcsapta magát az első randijukon, hogy nem is emlékszik rá, azt, hogy Visváder Tamást felesége döntésképtelensége idegesíti a legjobban, és az is, hogy Hujber Ferenc felnőttfilmes múlttal rendelkező kedvese miért szeretett bele a színészbe:

– Láttam, hogy mennyire sérült és hogy menedéket keres. Egy igazi kisfiú

– fogalmazott a korábban Lyen Parker művésznevet viselő hölgy, akivel kapcsolatban a show dubai ingatlanos szereplője, Berényi Dorina később megállapítja, Hujber szerencsés, hogy egy ilyen tehetségű nővel áldotta meg a sors.

A kibeszélőshow után a párosok ügyességi feladatokban mérték össze magukat, úgy mint narancsfacsarás fenékkel, labdarúgás torzított lencséjű szemüveggel vagy csipszevés szájpecekkel. A legjobban Herceg Dávid, művésznevén Herceg (aki az internet szerint a hazai latin zene egyik top előadója) és párja teljesített, így ők költözhettek be elsőként a villába, amelyről a zenész rögtön meg is állapította:

Ez olyan, mint a Dallas filmben a Ewing-tanya

Kíváncsian várjuk, ki lesz Jockey.