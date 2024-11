Alanis Morissette hamarosan fellép Budapesten

Az énekes eddigi legsikeresebb anyaga, a Jagged Little Pill jövőre ünnepli megjelenése 30. évfordulóját. Az Ironic, a Hand in My Pocket, a You Oughta Know, a You Learn és a Head Over Feet című slágereket felvonultató lemez volt a harmadik stúdióalbuma, és az első, amely világszerte megjelent. A korabeli fiatalság frusztrációját megjelenítő album a kritikusok és a közönség körében egyaránt óriási siker volt, és egy musicalt is inspirált, amelyet 2019-ben mutattak be a Broadway-n. Az előadó 2022-ben kiadott The Storm Before the Calm című meditációs anyaga volt a tizedik lemeze.