Fékevesztett dallamkavalkád és táncra perdülő közönség egy koncerten

A Besh o droM neve mára egyet jelent a fékevesztett ritmus- és dallamkavalkáddal, virtuózitással kezelt hangszerekkel, és a jókedvre derülő, táncra perdülő közönséggel. Lelkesedésük lankadatlan, bátran keverik a zenei koktélokat, látszólag össze nem illő ízeket honosítanak meg. Mindehhez Izraeltől Nagy-Britannián át a hazai nemzetiségekig számos helyről veszik az inspirációt, zenei ötleteket.

Másik János és a Besh o droM (Forrás: Facebook)

A Besh o droM mostani koncertjén csatlakozik a csapathoz Másik János

December 7-én este a Fonó Budai Zeneházban egy ismert zenész is csatlakozik a csapathoz: a számtalan díjjal elismert Másik János muzsikáját lemezei mellett filmekből is ismerhetjük, nevét beírta a magyar film és a magyar könnyűzene történetébe is.

A hangulatot a koncertre a Fláre Beás cigány zenei ritmusai alapozzák meg, így ezen az estén két koncertet is meghallgathat a közönség.