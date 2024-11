A cápáknak tervezett akvárium varázslatos fényművészeti alkotássá lényegül át

Az építészeti szempontból egészen különleges, egyedi atmoszférájú Biodóm belső tereiben hazai és külföldi fényművészek több száz intelligens lámpával, projektorokkal, nagy teljesítményű diavetítő berendezésekkel életre keltett alkotásai egyedülálló fénykörnyezetet teremtenek. A mintegy másfél órás látogatói élményt kínáló fényművészeti tárlat kifejezetten a Biodóm tereibe megálmodott, helyspecifikus fényművészeti, illetve audiovizuális installációkat vonultat fel. Az alkotások nemcsak egyediek, de a különleges helyszín miatt minden más hasonló bemutatónál izgalmasabb látványt nyújtanak.

Ismét életre kel a Fénydóm kiállítás. Fotó: Facebook/Bódis Krisztián

Különleges fényművészeti alkotások a Biodómban

Erre a cápáknak tervezett, hárommillió literes óriási akvárium a legjobb példa, amely maga is varázslatos fényművészeti alkotássá lényegül át. Az alkotások célja, hogy új perspektívából mutassák be a természet és az ember kapcsolatát. Az installációk között szerepelnek olyan művek, amelyek interaktív módon vonják be a látogatókat, lehetőséget adva arra, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a fényekkel és a térrel. Ugyanakkor más alkotások szimbolikus megközelítést alkalmaznak, felfedve a természet és az ember közötti bonyolult kapcsolatot.

A novemberi kiállítás a márciusihoz képest új kompozíciókkal, ötven alkotó harminc installációjával várja a látogatókat.

A szervezők idén ismét újabb, korábban a nagyközönség elől elzárt területeket nyitnak meg, lehetőséget adva a látogatóknak, hogy olyan helyekre jussanak be, amelyek eddig zárva voltak.

A Fénydóm 2. központi témája a természet, amelyet a szervezők tágan értelmeznek, a mikrobiológiai szinttől egészen a világűrig, beleértve az emberi tevékenységeket is. A fény segítségével a látogatók olyan installációkkal találkozhatnak, amelyek feltárják a természet rejtett összefüggéseit, és reflektálnak az emberi beavatkozás hatásaira.

A látogatók olyan helyspecifikus installációkat fedezhetnek fel, amelyek a természet erejét és törékenységét tárják fel, interaktív vagy szimbolikus formában.

A Fénydóm művészi projektként az Inota kortárs audiovizuális fesztivál programját is szervező Colloc Productions, illetve a Centrum Production kezdeményezése, amelyhez partnerként csatlakozott a monumentális fényfestéseiről ismert LaLuz Visuals, és a nemzetközi hírű fényművész, Karl Kola is. A Fénydóm alkotásait, installációit megalkotó neves művészek korábban számos nemzetközi fesztiválon mutatták be műveiket, mindenütt nagy sikerrel.

Újra fényárban úszik a Biodóm. Forrás: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert

Kálmán Mátyás, a Colloc Productions ügyvezetője így fogalmazott:

November 6. és december 8. között ez lesz az ország legizgalmasabb kiállítótere. Több mint ötven alkotó harminc installációval tölti meg ezt a teret, amely a fény által új dimenziókat kap. Az Inota fesztivál, valamint a márciusi Fénydóm esemény, melyet naponta több ezren látogattak, bebizonyította, hogy a fényművészet képes élettel megtölteni elhagyatott vagy ipari tereket.

Besnyő Dániel, a Centrum Productions vezetője hozzátette:

Az alkotások nemcsak látványosak, hanem mélyebb gondolatokat ébresztenek a természet erejéről és az ember természetéről. A Fénydóm hazai és nemzetközi alkotói közül többen kifejezetten erre az alkalomra terveztek installációkat, sokan mások pedig létező munkákat adaptáltak a térbe.

A kiállítás minden nap 16.30 és 21.30 között látogatható november 6. és december 8. között.

Kedvezményes jegyek november 5-ig elérhetők.