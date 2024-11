Készüljön Micimackó bölcsességeivel és Polcz Alaine receptjeivel a karácsonyra! (X)

A készülődés az ünnepre legalább olyan jó lehet, mint maga az ünnep. Advent a karácsonyi várakozás ideje. […] Mindig előre készülődj! Az örömmel végzett munka nem fáraszt, hanem erősít. De csak annyit vállalj, amennyit bírsz! Nem is annyira az eredmény a fontos, hanem maga a cselekvés

– írja Polcz Alaine pszichológus, író Főzzünk örömmel! című kötetének ünnepekről szóló fejezetében.

A recepteket, valamint háztartási és életvezetési tanácsokat egyaránt tartalmazó kötet 1998-ban jelent meg először – és rövid idő alatt a szerző egyik legnépszerűbb írásává vált. Sikerét nemcsak a sokszor már elfeledett, nagyanyáink konyháinak melegét idéző receptjeinek, de a hétköznapokba is könnyen beilleszthető, „életszagú” jó tanácsainak, élőbeszédszerű stílusának és játékosságának is köszönheti.

Fotó: Libri

Polcz Alaine azt írja: tapasztalatunk egyenes arányban nő a tönkretett ételek számával. Valami hasonlóra szerettük volna felhívni a figyelmet az idei kötetek kiválasztásakor is: szerettük volna megmutatni, hogy az ünnep nem attól lesz igazán emlékezetes, hogy minden tökéletesen sikerül, hanem attól, hogy azokkal vagyunk, akiket a legjobban szeretünk. Ehhez a tökéletlenségében is szép karácsonyhoz két, kicsit nosztalgikus érzéseket előhívó kötetet választottunk, és ezeket új köntösbe öltöztettük

– mondja Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója.

A Polcz Alaine-kötethez hasonlóan a Micimackó – Bölcsességek a Százholdas Pagonyból is tele van derűvel, humorral, kedvességgel. A kötet Alan Alexander Milne regényéből kiemelt, ikonikus idézeteket sorakoztatja fel, a szöveghez ugyanakkor jól ismert és kedves illusztrációk is társulnak – így ez a kötet a felnőtt és gyermek olvasók számára egyaránt remek téli lapozgatnivaló vagy akár karácsonyi ajándék is lehet.

Fotó: Libri

A nosztalgikus, a gyermekkor hangulatát visszaidéző kötetek kiválasztásával a Libri igyekszik megmutatni: karácsonykor nem a tökéletességre, sokkal inkább az emlékezetes, önfeledt közös pillanatok megélésére érdemes törekednünk.

A Libri karácsonyi díszkiadású köteteihez kapcsolódó akcióról részleteket a libri.hu/boldog oldalon lehet olvasni. 9990 Ft feletti vásárlás esetén az egyik, 13 990 Ft felett pedig mindkét könyvet 1499 Ft-os darabáron vihetik haza az olvasók. (X)