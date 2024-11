Újabb világsztár tart ingyenes mesterkurzust

„Ha a klasszikus zene világában léteznének rocksztárok, Anthony Marwood, az elsőrangú brit hegedűművész bizonyosan felkerülne erre a listára” – méltatja az ausztráliai The Age napilap Marwoodot, aki számos elismert zenekarral működött már együtt, köztük a Hallé Orchestra, a Boston Symphony és a London Philharmonic együttesével, és olyan neves karmesterekkel dolgozott együtt, mint Valerij Gergijev és Sir Andrew Davis.

Keller András, a Concerto Mesteriskola alapítója és művészeti vezetője szerint a mesterkurzusok világsztárjai inspirációt adnak a fiataloknak (Fotó: Cseke Csilla)

A mesterkurzus közvetlen élményeket ad

Kamarazenészként is kiemelkedő, rendszeres partnerei között szerepel Steven Isserlis, Alexander Melnikov, Várjon Dénes és James Crabb. Marwood gyakori vendége a világ vezető kamarazenekarainak is, mint az Australian Chamber Orchestra, a Scottish Chamber Orchestra és az Academy of St Martin in the Fields.

Karrierje során több mint negyven lemez felvételével büszkélkedhet, amelyek közül a Walton-hegedűverseny albuma széles körű kritikai elismerést szerzett neki.

Mindent meg kell tennünk, hogy a fiatal tehetségek minél több aspektusból találkozhassanak a zenével. A Concertóhoz rendszeresen érkeznek világsztár szólisták, és úgy gondoltam, fontos lenne adnunk az ő tudásukból a fiatal muzsikusgenerációnak. Ne csak arról szóljon ezeknek a művészeknek a magyarországi jelenléte, hogy egy versenyművet fantasztikusan eljátszanak, hanem inspirációt adjanak a fiataloknak – közvetlen élményeket hagyjanak rájuk, amelyek meghatározóak lehetnek majd későbbi pályájukon

– vallja Keller András, a Concerto Mesteriskola alapítója és művészeti vezetője.

A hegedűművész december 7-én, a kurzust követően Perényi Miklóssal ad koncertet a Concerto Budapest Névjegyek bérletének Brahms-koncertjén, Takács-Nagy Gábor vezényletével a Müpában. Elhangzik az Akadémiai ünnepi nyitány, az a-moll kettősverseny és a 3. szimfónia.

A koncertet megelőző mesterkurzus egyedülálló lehetőséget biztosít a résztvevők számára, hogy közvetlenül tanulhassanak ettől a kivételes művésztől, akinek előadásmódját a Sunday Times „lebilincselő és virtuóz” jelzőkkel méltatta.

A szabadegyetemi programsorozat nemcsak a szakmai közönség (leendő vagy már gyakorló zenészek), hanem regisztrációt követően a kurzus iránt érdeklődő zenebarátok számára is ingyenesen látogatható.

A kurzus pontos ideje: december 6. 17-től 19 óráig

A kurzus helyszíne: 1094 Budapest, Páva u. 10–12.

A kurzus nyelve: angol

Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen lehet.

A jelentkezéseket a zenekar a férőhelyek függvényében, érkezési sorrendben tudja fogadni.