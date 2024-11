Szombaton, Budapest napja alkalmából, a BTM Vármúzeum ingyenesen látogatható, és történelmi bemutatókkal, valamint tárlatvezetésekkel készül az érdeklődők számára, majd november 20-án Magyarország gazdag régészeti kincseinek védelmét és megőrzését körüljáró – szintén ingyenes – tudományos konferenciát szervez. November 23-án a kultúra- és a tudományközvetítés megváltozásáról tartanak pódiumbeszélgetést az intézményben, a hónap kiemelt programjainak sorát pedig egy pop-up kiállítással társuló könyvbemutató zárja.

Forrás: Budapesti Történeti Múzeum

Budapest napja

1873. november 17-én írták alá Buda, Pest és Óbuda egyesítésének dokumentumát, így jött létre a mai Budapest. Ennek az eseménynek az alkalmából ünnepli a Budapesti Történeti Múzeum a főváros 151. születésnapját, amely program részeként szombaton élő történelmi bemutatóval és fegyvermustrával várják az nagyközönséget – olvasható az összegzésben.

A fegyvermustra során az érdeklődők többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy milyen nehéz egy lovagkard, mi köze van a magyar szablyának a Csillagok háborújához, valamint hogy milyen csodafegyvert használtak a Szent Liga csapatai Buda 1686-os felszabadításakor.

Szombaton a BTM Vármúzeum alsó szintjén található középkori királyi palota történetét és helyreállított tereit ismerhetik meg az érdeklődők, valamint kurátori tárlatvezetéseket is tartanak, amelynek részeként többek között az Eltűnt idők nyomában – Gyűjtögetőktől a honfoglalókig Budapest földjén című állandó kiállítást, valamint A főváros képtára – Művek és történetek című időszaki kiállítást is megismerhetik a látogatók. Magyarországon a jogi keret 1711-ig határozza meg a régészeti leleteket és helyszíneket, ami egy jelentős történelmi határvonal, ám sajátos kihívásokat jelent a kutatás számára.

Meddig tart a régészet?

A BTM Vármúzeum november 20-án megrendezett 1711-en innen és túl – Meddig tart a régészet? című konferenciája ezt az időkeretet övező kritikus kérdéseket és vitákat, valamint a jogi korlátozások hatását vizsgálja Magyarország gazdag régészeti kincseinek védelme és megőrzése érdekében. A tanácskozáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A tájékoztatás szerint november 23-án Most komolyan! címmel szerveznek a BTM Vármúzeumban pódiumbeszélgetést, amelynek témájául az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltozott kultúra- és a tudományközvetítés mibenléte szolgál. A témában felmerülő kérdésekre Kolovratnik Krisztián vendégeivel, Kis-Tóth Ágnes asztrofizikussal; Kozma Katával, a KÉK Kulturális Élményklub alapítójával, a Professzori Klub és a Kiválóságok Klubjának létrehozójával; valamint Liptai Claudia színész-műsorvezetővel keresi a választ.

Forrás: Budapesti Történeti Múzeum

A kard napja

November 27-én tartják a BTM Vármúzeumban A kard napja elnevezésű programot, amelynek egyik apropóját az adja, hogy nemrég jelent meg Kovács Olivér tudományos-ismeretterjesztő könyve, A kard regénye. A kiadvány a benne szereplő tényanyag mellett arra a kérdésre is keresi a választ, hogy miért izgatja még mindig a társadalmat ez a mára hadászatilag már elavult fegyver. A szombati nap során B. Szabó János történész Kovács Olivér kötetéről tart könyvismertetőt, majd a BTM különböző korszakokat jól ismerő szakemberei beszélgetnek a kardokról, különösen a Budapest területén feltárt példányokról. Ehhez kapcsolódik egy pop-up kiállítás is, amelyen néhány, korábban még be nem mutatott, csak a raktárban őrzött példányt is láthatnak az érdeklődők. A beszélgetés részeként kérdések feltételére, vitára is lehetőség nyílik. A kard napja előzetes regisztrációval ingyenesen látogatható, ennek elmulasztása esetén múzeumi belépőjegy megvásárlásával lehet részt venni az eseményen.