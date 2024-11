Ünnepi szentmise és kóruskoncertek a Fiumei úti sírkertben

November 1-jén immár hagyományosan nemcsak hosszabb nyitvatartással, de emlékezésre hangoló élőzenével is várja a látogatókat a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri). Délután 15 órától ünnepi szentmisét tartanak a sírkert központjában, a Szentkeresztnél, ezt követően, 16 órától a Malosik-mauzóleum előtt kóruskoncertekkel segítik az emlékezést: a Budaörsi Sapszon Ferenc Kórus (karnagy: Krasznai Gáspár), az Amadeus Kórus (karnagy: Réger Monika), valamint a Vox Hungarica Női Kar (karnagy: Döbrössy János) előadásában hallhatnak a látogatók emlékezéssel, elmúlással kapcsolatos kórusműveket. Emellett a Nöri idén is meghirdeti a Tégy egy gyertyát nemzetünk nagyjai sírjára! elnevezésű programot, amelynek részeként a látogatók nemzetünk nagyjaira, költőkre, írókra és politikusokra is emlékezhetnek. A gyertya és a tájékozódást segítő térkép az Infópontban vehető át.

Meghosszabbított nyitvatartással látogatható a Fiumei úti sírkert november 3-ig. Forrás: Facebook/Fiumei úti sírkert

A korábbi években megszokott módon a Fiumei úti sírkert mindenszentek ünnepe és halottak napja alkalmából meghosszabbított nyitvatartással látogatható: október 28-tól november 3-ig (hétfőtől vasárnapig) 7 és 20 óra között, november 4-től 6-ig (hétfőtől szerdáig) 7 és 18 óra között várja a látogatókat.

A mauzóleumok és a temetőiroda a háromnapos ünnep alatt zárva lesz.

A parkolás a sírkert területén október 28-tól november 3-ig ingyenes, a Nöri november 1-jén és 2-án 8-tól 19 óráig kisbusz segítségével ingyenesen szállítja a rászorulókat a Fiumei úti sírkerten belül.