Tom Cruise ismét nagyon fut, lehetetlen helyzetekbe keveredik és megint megmenti a világot

Kijött a Mission: Impossible nyolcadik részének hivatalos előzetese, amelynek a címe is megváltozott az eredetihez képest – számolt be róla az Index.hu. A nyolcadik rész a The Final Reckoning címet kapta, ami szintén erőteljes utalás arra, hogy nem láthatjuk többet Tom Cruise-t Ethan Hunt szerepében. De ha ez mégsem lenne elég, az előzetes utolsó jelenetében Tom Cruise ennyit mond: „One last time.”

Tom Cruise az új részben megismétli az ikonikus jelenetet (Fotó: Képernyőfotó)

A Hollywood Reporter úgy tudja, hogy minden idők negyedik legdrágábban elkészített filmje a Mission: Impossible – The Final Reckoning a maga 400 millió dolláros költségvetésével.

Az új film követi a hetedik rész eseményeit, tehát csak a címében történt változás.

Az előzetesben elsütöttek a készítők egy rendkívül hatásos jelenetet, amely erősen nosztalgikus érzést képes kiváltani – írja az Index.hu. Ki ne emlékezne az 1996-os, első Mission: Impossible-film ikonikus jelenetére, amikor Ethan Hunt a CIA épületébe ereszkedik le adatokat lopni, de csak centiken múlik, hogy nem csapódik arccal a padlóba. Nos, ez a jelenet megismétlődik a nyolcadik részben is, ami ötletes keretezést adna a franchise-nak.

A Mission: Impossible – The Final Reckoning várhatóan 2025. május 22-én kerül a magyar mozikba.