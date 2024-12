Alain Delon, Maggie Smith, Tompos Kátya, Liam Payne – szikrázó csillagok fénye hunyt ki 2024 egén

Gena Rowlands

Kilencvennégy éves korában, augusztus közepén meghalt Gena Rowlands amerikai színésznő, akit a legtöbben a Szerelmünk lapjai című filmből ismernek.

Rowlands főleg az 1974-es Egy hatás alatt álló nő és az 1980-as Glória című filmek miatt ismert, emlékezetes alakítást nyújtott a Szerelmünk lapjai című moziban, utolsó filmje pedig a 2014-es Hat hét, hat tánc volt. Feltűnt a Columbo című sorozatban is. Kétszer Oscar-díjra jelölték, több Emmy- és Golden Globe-díjat zsebelt be.

A színésznő halálának oka nem ismert, bővebben itt emlékeztünk meg a pályafutásáról.

Alain Delon

Néhány nap telt csak bele, augusztus 18-án érkezett a hír, hogy elhunyt Alain Delon César-díjas francia színész, filmrendező, producer. Haláláról három gyermeke számolt be az AFP hírügynökségnek. A színész a halála előtti néhány évben sokat betegeskedett, 2019-ben agyvérzése volt. Alain Delon szűk családi körben halt meg a Párizstól nagyjából száz kilométerre délre fekvő Douchyban található otthonában.

Az örökösei sokat vitáztak azon, hogy kinek mi jut. A filmes karrierje olyan szerteágazó, hogy részletesen taglaltuk ebben a cikkben.

Fotó: AFP

Dobray György

Olyan kultikus filmeket rendezett, mint a Vérszerződés, a Szerelem első vérig, és annak folytatásai. A szocializmus utolsó éveiben készített dokumentumfilmjei a budapesti prostituáltakról valósággal sokkolta a közvéleményt. Munkásságáért 2010-ben Balázs Béla-díjjal tüntették ki. Nyolcvankét évesen érte a halál.

Dobray György, Horváth Péter és Dés László amatőr főszereplőkkel forgatott kultfilmjét több mint egymillió néző látta a nyolcvanas évek közepén.

Maggie Smith

Nyolcvankilenc éves korában érte a halál a brit színésznőt, mindenki McGalaony professzorát. Maggie Smith a színpad és a vászon ikonikus alakja, több mint hat évtizedes pályafutása alatt számtalan emlékezetes alakítást nyújtott.

Első Oscarját Miss Jean Brodie virágzása (1969) című filmben nyújtott alakításáért kapta, ahol egy különc tanárnő szerepében nyűgözte le a nézőket. Később egy újabb Oscar-díjat nyert a Kaliforniai lakosztály (1978) című filmért, amelyben egy színésznőt formált meg, aki éppen egy Oscar-jelölés izgalmában él.

Kris Kristofferson

A többszörös díjnyertes zeneszerző dalszerzőként volt ismert, többek között a Me and Bobby McGee és a Help Me Make It Through the Night című dalok szerzőjeként jegyezték. A zenei mellett színészi karrierbe is kezdett, szerepelt egyebek mellett Martin Scorsese Alice már nem lakik itt című filmjében, valamint Barbra Streisand mellett a Csillag születik című filmben. Sokoldalúsága lehetővé tette számára, hogy a westernfilmektől a szuperhősfilmekig, például a Penge című filmekben játsszon, utóbbiban Wesley Snipes volt a partnere. Kristofferson 2021-ben vonult vissza. A pályafutásáról itt írtunk bővebben.

John Ashton

Hetvenhat éves korában halt meg John Ashton. Az amerikai színész egyik legemlékezetesebb alakítása a Beverly Hills-i zsaru című filmek John Taggart nyomozójának szerepében volt. A halál okát nem közölték, sajtóhírek szerint a színész rákkal küzdött.

Több mint ötven évre visszatekintő karrierjével Ashton számos sorozatban és mozifilmben tűnt fel, így a 2007-es Hideg nyomon thrillerben, az 1994-es Világverők sportfilmben, illetve az 1988-as Éjszakai rohanás akcióvígjátékban.

Liam Payne

Rejtélyes körülmények között meghalt Liam Payne, a One Direction korábbi énekese. A harmincegy éves brit énekes, dalszerző lezuhant a harmadik emeleti hotelszobájának erkélyéről Buenos Airesben.

Liam Payne a One Direction pop fiúegyüttes tagjaként lett ismert. Énekesként 2008-ban debütált, amikor részt vett a brit X-Faktor tehetségkutató műsorban. Az október közepén történt halála miatt nyomozást indítottak, három ember ellen emeltek vádat. A barátnőjét nemrég hallgatta ki a rendőrség.

Paul Di’Anno

Az énekes hatvanhat évesen halt meg otthonában, az angliai Salisburyben. A halálhírt a zenész kiadója, a Conquest Music közölte a család megbízásából. Az énekes hosszú évek óta betegségekkel küszködött, ami miatt kerekesszékbe is kényszerült.

A heavy metal történetének egyik legfontosabb zenekarában, az Iron Maidenben 1978 és 1981 között volt tag, és az első két lemezen, az Iron Maiden (1980) és a Killers (1981) korongon szerepelt, majd őt váltotta Bruce Dickinson, aki napjainkban is az együttes énekese. Betegsége ellenére haláláig rendszeresen koncertezett.

Fotó: Gatty Images/Gamma-Rapho/Pierre Perrin

Christine Boisson

Hatvannyolc éves korában meghalt Párizsban Christine Boisson francia színésznő, aki már 17 éves korában szupersztárnak számított, miután ő alakította az Emmanuelle című filmben a szexuálisan kalandvágyó tinédzser Marie-Ange-t, aki bemutatja Emmanuelle-t – őt Sylvia Kristel alakította – a kicsapongó életet élő Mariónak.

A filmet Marayat Bibidh thai írónő Emmanuelle című regénye alapján készítették, amely először 1959-ben illegálisan jelent meg Párizsban, de azt cenzúrázták, és az újbóli megjelenést csak 1967-ben engedélyezték. Később aztán színészetet tanult, utána már nem vállalt el olyan szerepet, amelyre a megjelenése miatt kérték fel. Ennek ellenére is rengeteg filmben szerepelt, ezekről itt írtunk részletesen.

Hadas Kriszta

Szívrohamot kapott Hadas Kriszta bevásárlás közben október végén. A televíziós újságíró tragikusan korán, 53 évesen halt meg. A helyszínre érkező mentők bár hosszú ideig próbálták újraéleszteni, már nem tudták megmenteni az életét.

Hadas Kriszta harminc évig dolgozott televíziósként, a munkahelyei közé tartozott többek között a Magyar Televízió, az RTL Klub, a TV2 és az ATV is. Az utóbbi időben a Jön a baba című dokumentumfilm-sorozaton dolgozott. A közönség Az árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban láthatta legutóbb, amelyet két társával együtt meg is nyert.