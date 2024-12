A kismartoni Esterházy-kastély különleges programjai 2025-ben

Az Esterházy Alapítványok fennállásuk három évtizede alatt már több mint 256 millió eurót invesztáltak ebbe a törekvésbe. Ennek eredményeként a nagy klasszikus zenei metropoliszok mellett Kismartonban egy sokszínűségét és minőségét tekintve is Európában egyedülálló, évente több mint húszezer látogatót vonzó programsorozat valósulhat meg.

Az Európai Kamarazenekar az Esterházy-kastélyban (Fotó: Julia Wesely)

Az Esterházy Alapítvány programjai

A jövő év folyamán programjaikon színpadra lép többek között Schiff András, Antonio Pappano, Giovanni Antonini, Kate Lindsey, Jeanine De Bique, Andre Schuen, Julina Hagen, Sunwook Kim, Maria Dueñas, Janine Jansen, Alexandra Dowgan, a BBC Filharmonikusok, az Il Giardino Armonico és a Európai Kamarazenekar, de jelen lesz a próza is John Malkovich és Sebastian Koch jóvoltából.

December 31-ig ünnepi, húszszázalékos kedvezménnyel lehet hozzájutni a koncert-, valamint A bolygó hollandi operaprodukció jegyeihez. A kedvezmény tovább növelhető több koncertjegy megvásárlása esetén.

Az egész éven átívelő classic.Esterházy programsorozat január 19-én kezdődik, ahol Schiff András a Capella Andrea Barca zenekarral lép fel, Schiff Mozart két zongoraversenyét adja elő, közben pedig megszólal Haydn Esz-dúr szimfóniája is. A március 29–30. hétvégén 24 órán belül felcsendül Beethoven öt zongoraversenye, a koreai zongoraművész Sunwook Kimnek köszönhetően, aki dirigensként is irányítja majd a kastély rezidens zenekarát, az Európai Kamarazenekart (Chamber Orchestra of Europe).

A programsorozaton belül április 4–6-ig rendezik meg a quartetto plus fesztivált, amelyen többek között fellép a Cuarteto Casals, Emanuele Buono gitárművésszel kiegészítve, valamint Sebastian Koch (A mások élete, Mű szerző nélkül, Kémek hídja) színművész Arthur Schnitzler Tágra zárt szemek novellája alapján készült jazzprojektjével.



Az anyák napi matinékoncerten, május 11-én Julia Hagen csellóművész Elgar e-moll csellóversenyét játssza majd. Két csodálatos női hang, napjaink keresett szopránjai is színpadra lépnek. Kate Lindsey június 28-án az Il Giardino Armonicóval Giovanni Antonini irányítása alatt, míg a már magyar közönség számára is ismert Jeanine de Bique, október 24-én a Vénusz és Adonisz című koncertprogramon belül, a B’Rock Orchestrával. November 22-én Antonio Pappano vezényli az Európai Kamarazenekart és frissen Opus Klassik díjjal kitüntetett Maria Dueñas hegedűművészt.

A tavalyi évben először megrendezett, és továbbra is a zongorára fókuszáló Keys to Heaven zongorafesztivált május 23. és 25. között rendezik meg. A fesztivál második évadában a klasszikus zongorarepertoár mindig más zenei műfajokkal, így pl. a pop/soul, a jazz, a balett- és film-, a bécsi klasszikus és a modern zenével áll párbeszédben, és még egy akkor és most közötti Haydn-csatára is számíthatunk.

A szeptember 10-től szeptember 21-ig tartó Herbstgold Fesztiválon a népszerű filmsztár, John Malkovich a zongoraművész Anastasya Terenkovával közös Robert Bolano estjén Piazzola-, Vivaldi-, Satie- és Schnittke-darabokkal remekel, míg a népszerű bariton, Andre Schuen egy nappal későbbi dalestjén Richard Strauss, Alexander von Zemlinsky és Richard Wagner műveiből válogat. Ismét lesznek kamarazenei koncertek, amelyek közül kiemelendő Schiff András és Julian Rachlin szeptember 14-i matinékoncertje.

A fesztivált Schiff András és az Európai Kamarazenekar koncertje nyitja szeptember 10-én. Három másik nagyzenekari koncerten Julian Rachlin vezényli a BBC Filharmonikusok Zenekarát, és Jean-Guihen Queyras csellóművészt, aki Dvořák h-moll csellóversenyét szólaltatja meg (szeptember 12.) míg egy nappal később Janine Jansen hegedűművészt és a Európai Kamarazenekart, majd szeptember 20-án a Kristiansand Symphony Orchestra élén Alexandra Dowgan zongoraművészt.

További információk és jegyek online itt is elérhetők.