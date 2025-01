„Sohasem felejtem el a rabok arcát, ahogy a könnyek folytak a szemükből” – Pusker Júlia az egyik meghatározó koncertjéről

Az Erzsébet királyné verseny nagy mérföldkő volt az életemben. Korábban mindig csak álmodoztam arról, hogy elindulok ezen a versenyen. Nagyon érdekelt egyrészt a felkészülés, másrészt a tapasztalatszerzés miatt is. Úgy gondolom, a tanulmányaim itt értek be, meghatározó élmény volt a karrieremben ez a verseny. Ahogy az is, amikor Brüsszelben, egy börtönben adtunk koncertet. Schubert fantáziáját játszottam, ami nagyon szívhez szóló zene. Sohasem felejtem el a rabok arcát, ahogy a könnyek folytak a szemükből