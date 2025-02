A Fehér Lótusz: megvan a 4. évad helyszíne?

Hol forgatják A Fehér Lótusz 4. évadát?

Megvan A Fehér Lótusz 4. évadának helyszíne? (Fotó: Warner Bros Discovery)

Az HBO vezetője, Francesca Orsi szerint A Fehér Lótusz 4. évada Európában játszódna – adta hírül a Deadline. A harmadik évad szereplői és stábja nem titkolta, hogy a hőség milyen hatással volt az új epizódsorozat forgatására, de David Bernad producer nemrég azt mondta a The Guardiannek, hogy a sorozat A Fehér Lótusz következő évadaiban is napsütötte környezetben marad, mivel a rendező nem szereti a hideget.

Korábban az a hír is megjelent, miszerint Egyiptomban vagy Mexikóban forgathatják a következő évadot – erről a Parade számolt be. Jelenleg zajlik a helyszínkeresés A Fehér Lótusz 4. évadához, és két helyszín is szóba jöhet az Emmy-díjas sorozat következő részének forgatásához.

Olyan helyet akarnak választani, ahol még nem forgattak. A döntésnek hamarosan meg kell születnie

– osztotta meg egy forrás a Parade-del. A forrás szerint a gyártócsapat minden helyszínen egy Four Seasons üdülőhelyet szemelt ki.

A Fehér Lótusz-effektus

A BBC érdekes cikket közölt Mark Kamine ügyvezető producer tapasztalatairól, miszerint milyen elképesztő mértékben növelik és befolyásolják a filmes helyszínek a turizmust – ez az ún. Fehér Lótusz-effektus vagy hatás.

Chelsea szerepében Aimee Lou Wood (Fabio Lovino/HBO)

Erről a portál adatokat is megosztott. A szicíliai Taorminában található Four Seasons San Domenico Palace szicíliai szálloda, ahol a második évadot forgatták, arról számolt be, hogy a forgatás utáni újranyitáskor hat hónapra betelt, és továbbra is vonzza a vendégeket, mondván, a Fehér Lótusz életstílusából szeretnének egy szeletet. Az eredeti Fehér Lótusz, a hawaii Four Seasons Resort Maui at Wailea 425%-os növekedést tapasztalt a weboldal látogatottsága és 386%-os növekedést a szabad helyek ellenőrzése terén. A producer helyszínkeresőként kezdte pályafutását, a Maffiózók (The Sopranos) mind a hat évadjában dolgozott.

Nem A Fehér Lótusz az első alkotás, amely ekkora hatást gyakorol az utazási iparágra – A Gyűrűk Ura és A muzsika hangja című filmek turizmusra gyakorolt hatása jól dokumentált, akárcsak a sokat kritizált Emily Párizsban című sorozaté.

Nem minden az, aminek látszik

Aki járt már a szicíliai Four Seasonsben, az tudja, hogy a tengerpart nem ott van, ahol a sorozatban látszik

– világított rá Mark Kamine. – A harmadik évad egyes jeleneteit az egyik szállodában vettük fel, bizonyos részeket pedig máshol forgattunk. A közös tereknek valódi hatást kell kifejteniük, ez itt a hajtóerő. Összességében az a lényeg, hogy gyönyörűen nézzenek ki – tette hozzá.

A Fehér Lótusz csapata tisztában van azzal, hogy a forgatás milyen hatással van a jövőbeli foglalásokra és a helyi turizmusra. Kamine azt mondja, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a korábbi sorozatban szereplő szállodaigazgatókkal, és tisztában van a „túlturizmus” körüli vitával, megjegyezve, hogy ezek a népszerű ötcsillagos helyszínek már rendelkeznek meglévő turisztikai infrastruktúrával, és úgy lettek kialakítva, hogy bizonyos számú látogatót tudjanak kezelni.