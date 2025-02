Terence Hill megtette az elkerülhetetlen bejelenést, sokan nem is számítottak már erre

Terence Hill már 85 éves, de esze ágában sincs visszavonulni a filmezéstől, jelenleg is rendszeresen forgat. A napokban azonban egy különleges bejelentéssel lepte meg több mint kétmillió követőjét, amikor egy Warner Bros.-logóval ellátott bejegyzésben közölte, hogy hamarosan hivatalos dokumentumfilmet forgatnak róla.

„Kedves rajongóim, izgatottan tudatom veletek, hogy a Warner Bros-szal közösen fogok forgatni egy hivatalos dokumentumfilmet az életemről.Hamarosan találkozunk a világ minden táján.”

Nem ez az első alkalom, hogy dokumentumfilm készül a színészről, ez azonban most nemcsak sokkal nagyobb volumenű produkciónak ígérkezik, hanem sokkal személyesebbnek is, ami sokkal jobban fókuszál a színész életére, mint a munkásságára.

Terence Hill Magyarországon járt

A 85 éves olasz színész eredetileg Mario Girotti néven látta meg a napvilágot Velencében, ám a legtöbben világszerte csak az angol hangzású Terence Hill művésznevén ismerik.

Pályafutását gyerekszínészként kezdte, majd az 1960-as években vált igazán ismertté a Karl May műveiből készült kaland- és westernfilmeknek köszönhetően,

de a nemzetközi hírnevet az olyan Bud Spencerrel közös filmjei hozták el, mint Az ördög jobb és bal keze, a Különben dühbe jövünk, vagy a Kincs, ami nincs. Tehetségét azóta egyedül is rengetegszer megcsillogtatta, többek között eljátszotta Lucky Luke-ot, és jelenleg a 2000-ben indult olasz krimisorozat, a Don Matteo is nézők millióit szögezi otthon a képernyők elé.

A sztár is tisztában van vele, hogy Németország és Olaszország mellett nálunk van a legnagyobb kultusza, és már több ízben járt is Magyarországon, Budapestet pedig rögtön a szívébe zárta:

Szeretek itt lenni, ma reggel is volt egy interjúm egy gyönyörű helyszínen, a Duna mellett. Egy barátom szép magyar lányt vett feleségül, akkor két hetet már voltam itt, körbejártam mindent, elmentünk a karácsonyi vásárba is... Nagyon meleg fogadtatást kaptam, itt minden elég különleges. Barátságos, melegszívű emberek a magyarok

– mondta pár éve egy interjúban, amikor a magyar fővárosban járt.

A sztár élete izgalmas filmes alapanyagnak ígérkezik, gyermekkorának egy részét például Németországban töltötte olasz édesanyjával és németajkú édesapjával együtt, ahol családjával átvészelték Drezda bombázását is. A német gyökerek felnőttként is elkísérték Terence Hillt 1967-ben vette feleségül a német-amerikai Lori Zwicklbauert, akivel azóta is egy párt alkotnak, két gyermekük született.