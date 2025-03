A brutális buszbaleset után senki sem hitte, hogy van visszaút a bandának

Megdolgoztak a sikerért

A kaliforniai formáció 2004-ben A Dying Dream néven kezdte pályafutását. A korai demók elkészítése, valamint a tagcserék után az alakulat nevet változtatott, és 2008-ban The Ghost Inside-ként dobta ki debütáló lemezét, a Fury and the Fallen Onest. A banda második, 2010-es albumára, a Returnersre már többen felkapták a fejüket. Ez volt az első anyaguk, amely a Billboard 200-as listájára is felkerült (majd további kettő követte).

2011-ben a The Ghost Inside kétszer örvendeztette meg a magyar rajongókat, második fellépésükön már headlinerként ugráltatták meg a Dürer Kert közönségét. A csapatnak az igazi áttörést az egy évvel később megjelent Get What You Give korongjuk hozta meg, ezen található az Engine 45 trackjük, amelyet a stílus klasszikusai közé sorolnak.

A végzetes nap, amikor minden megváltozott

A hardcore szcénában 2015-ben már jól csengő neve volt a The Ghost Inside-nak, negyedik albumuk, a Dear Youth hatalmas sikert ért el az egész világon.

A végzetes napon, 2015. november 19-én épp lemezbemutató koncertsorozatuk egyik amerikai állomására tartottak, amikor a turnébuszuk súlyos közúti balesetet szenvedett: frontálisan összeütközött egy kamionnal a texasi El Paso külterületén. A tragikus karambolban a teherautó és a turnébusz sofőrje életét vesztette.

A zenekar tagjait súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az énekes, Jonathan Vigil gerincsérülést és dupla bokatörést szenvedett, Andrew Tkaczyk dobosnak térdtől amputálták a jobb lábát, a banda gitárosát, Zach Johnsont pedig combsérülése miatt három év alatt 13-szor kellett megműteni – olvasható a Kerrang oldalán.

A banda dobosa bizonyította, hogy nincs lehetetlen

A zenekar tagjai közül Andrew Tkaczyk állapota volt a legdurvább. A dobos tíz napig kómában feküdt, majd az ébredését követően valószínűleg életének egyik legsokkolóbb pillanatát élte át, miután szembesült azzal, hogy amputálni kellett térdtől lefelé a jobb lábát. Emellett több bordája eltört, valamint károsodott a gerince, és néhány szalagja is súlyosan megsérült – írta meg a baleset után a nuskull.hu.

Ám az elismert dobost ez a tragédia sem tántorította el a zenéléstől, olyan elhivatott volt, hogy a lehetetlen küldetést teljesítve pár év után, speciális eszközök segítségével ismét a banda teljes értékű tagjává vált.

A közelmúlt és a jelen történései

A The Ghost Inside a baleset után három évvel kezdett el ismét zenélni, a visszatérő, saját nevüket viselő albumuk azonban csak 2020-ban jelent meg. A srácok ezt követően sem voltak túl szerencsések, hisz nem sokkal később a Covid nehezítette meg az életüket, illetve a karrierjüket. Ám aki eme sorokat olvassa, sejtheti, hogy a bandát ez sem küldte padlóra, erre a legjobb példa a 2024 áprilisában megjelent hatodik lemezük, a Searching for Solace, amely talán az eddigi legváltozatosabb anyaguk.

Az igazi koncertzenekarnak számító The Ghost Inside története nem kétséges, hogy tovább fog íródni, és aki ennek részese akar lenni, az ne hagyja ki a pesti zúzásukat!