A magyar áldozatokat is követelő Lockerbie-merényletről készült sorozaton kiakadtak a hozzátartozók

A Lockerbie-merényletről több dokumentumfilm is készült, a legtöbbjük nagyon jó: józan, nem szenzációhajhász, de mélyen megindító. Sajnos magyar vonatkozásai is vannak a katasztrófának hiszen a gépen négy magyar állampolgár is utazott, a háromtagú váci Roller család és egy budapesti hölgy, akik ugyancsak szörnyethaltak a robbanás következtében.

A Lockerbie-merényletben 270 ember veszítette életét (Fotó: Reuters)

A legfrissebb, SkyShowtime kínálatában megtekinthető Lockerbie: Az igazság nyomában című drámasorozat részletes bepillantás enged a szövevényes ügybe. A sorozat az egyik áldozatnak, Flora Swire apjának könyve alapján készült és arra a régóta fennálló állításra összpontosít, amely szerint az egyetlen ember, akit bűnösnek találtak a Pan Am 103-as bombázásában, ártatlan volt.

A produkció – amelyet heves kritikával illettek az amerikai áldozatok hozzátartozói – nem foglalkozik azzal a ténnyel, hogy a merénylettel vádolt Abdelbasset Al Megrahi 270 ember meggyilkolásáért hozott ítéletét kétszer is helybenhagyták.

A Sky Atlantic sorozatának minden egyes epizódja azzal a kijelentéssel kezdődik, hogy „Dr. Jim Swire munkája és kutatásai ihlették”, erősítve ezzel, hogy a történet a légi katasztrófában elhunyt Flora Swire apjának könyvén alapul. Az alkotás tulajdonképpen egy gyászoló apa erőfeszítéseinek történetét mutatja be, aki szeretné kideríteni, mi is történt valójában a lányával.

Az áldozatok hozzátartozói szerint a Lockerbie-merényletről készült új sorozat felerősíti a megalapozatlan elméleteket

Jim Swire (a filmben Colin Firth alakítja) háziorvos volt, aki feleségével, Jane-nel és gyermekeikkel a worcestershire-i Bromsgrove-ban élt, amikor a repülőgép felrobbant, fedélzetén a 24 év körüli lányukkal, Florával. A dráma Swire-nek Peter Biddulph-fal közösen írt könyve alapján készült. Dr. Swire azt reméli, hogy a sorozat hatására az emberek „újra elgondolkodnak a Lockerbie utáni bűnügyi nyomozásról”.

A Pan Am 103-as járat áldozatainak hozzátartozói szerint azonban a film „felerősíti a valótlanságokat és a megalapozatlan elméleteket; figyelmen kívül hagyja több száz családtag, a nyomozók és az ügyészek munkáját, sőt groteszk részletességgel eleveníti fel az 1988. december 21-i eseményeket. Hozzátették: „A legrosszabb, hogy a sorozat egy elítélt gyilkost ártatlan emberként mutat be, akivel együtt kell érezni.”

A Sky közölte, hogy megérti a hozzátartozókat, de a sorozat nem próbálja meg a Lockerbie-merényletet teljességében bemutatni vagy végleges konklúziókat levonni.

„Nem becsüljük alá a felelősségünket, tudjuk, hogy ezt a történetet érzékenyen kell elmesélnünk” – mondták, majd hozzátették: „A forgatás során és a sorozat indulását megelőzően is együttműködtünk az áldozatok családjaival.”