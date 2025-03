Mária főhadnagy hőstettei a rendőrnőket is lelkesítik

A Budapesti Operettszínház az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére a magyar operett évében, 2023. március 10-én, 11-én és 12-én mutatta be Huszka Jenő és Szilágyi László történelmi ihletésű Mária főhadnagy című nagyoperettjét Homonnay Zsolt Jászai Mari-díjas színházi alkotó rendezésében. Nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is bemutatták. Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas operaénekes, főigazgató a premier idején így fogalmazott: „Az 1848-as forradalom és szabadságharc 175. évfordulóján színpadra vitt nagyoperett méltó emléket állít hőseinknek, kiváltképpen a női hősöknek. Egyúttal köszöntjük a mindenkori kiváló hölgyeket, hiszen – mint ahogyan a darabban is elhangzik – egy asszony sokszor nagyobb dolgokra képes, mint egy férfi.”

A történelmi ihletésű Mária főhadnagy a Budapesti Operettszínház színpadán. Fotó: Mahunka Balázs

Miről is szól a Mária főhadnagy című operett?

Lebstück Mária, vagy ahogyan sokak számára ismerős, Mária főhadnagy az 1848-as bécsi forradalom alatt Karl Lebstück néven csatlakozott az egyetemi légióhoz. Amikor az osztrák császár leverte a felkelést, 1848 novemberében beállt a magyar honvédekhez, és részt vett mások mellett a branyiszkói, a komáromi, a hatvani és a kápolnai csatában, Buda ostromában pedig többször megsebesült. Bátorságáért Görgei Artúr tábornok dicséretben részesítette Klapka György és Guyon Richárd tábornokok, valamint a vezérkari tisztek előtt. 1849 júliusában feleségül ment szerelméhez, Jónák József tüzér őrnagyhoz, akit még Bécsben ismert meg. Budavár elfoglalásának győzelmi ünnepén – ahol vőlegénye kérésére immár női ruhában vonult az oltár elé – köztudottá vált, hogy valójában nőként vette fel a harcot a férfi katonák ellen. Görgei a háborús helyzet okán kémet látott benne és halálra ítélte, tiszttársai közbenjárására azonban Kossuth Lajos szabadon engedte és visszakapta rangját.

Az emlékversenyt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Lőterén rendezték meg. Fotó: Kertész László

A Belügyminisztérium sportnaptárban is szereplő Mária Főhadnagy Emlékversenyt az 5 Fegyverkupa Rendészeti Lövész Egyesület rendezésében Szikszay Tamás, az egyesület elnökének szakmai irányítása mellett a a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lőterén rendezték meg. A négy pályán zajló próbatétel a különböző élethelyzetekhez közeli gyakorlati szituációk megoldását és leküzdését igényelte, amelyekben kiemelt szerepet kapott a helyzetfelismerés és a célkiválasztás. A 71 fős részvevői létszám az elmúlt évek jelentkezéseit tekintve kimagaslónak bizonyult, a versenyt a Magyar Rendőrség és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésén kívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Honvédség vezetése is támogatta. A Budapesti Operettszínház kiemelt figyelemmel fordul az előremutató együttműködések létrejötte, valamint az új közönségrétegek megszólítása felé, idén a hivatásos rendőrnő kategória első három helyezettjének a ROKK és az Operettszínház különleges díjat ajánlott fel. A Budapesti Operettszínházat Oláh Zsolt sajtókommunikációs vezető, a ROKK-ot Oláh László rendőr alezredes, osztályvezető képviselte.

Oláh László rendőr alezredes (ROKK), Szikszay Tamás, az 5 Fegyver Kupa Egyesület elnöke és Oláh Zsolt, az Operettszínház sajtókommunikációs vezetője. Fotó: Kertész László

Huszka Jenő zeneszerző korábban soha nem látott módon tárta a nézők elé az olykor édes-búsan andalító, máskor vérpezsdítő, hamisítatlan operettzenét a bővérű komédiázással és a magyar történelem egyik kiemelkedő, fordulatokban gazdag, mámoros eseményével. Hogyan válik Lebstück Mária, a tizennyolc éves, szerelemről ábrándozó fiatal lány az 1848-as forradalom és szabadságharc honvédhuszár főhadnagyává? Mi történik, ha regénybe illő életútjához csodálatos dalokat, tüzes táncokat és felhőtlen nevetést kapcsolunk, amit áthat a szabadság iránti soha el nem múló vágyunk?