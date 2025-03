A külföldi világsztárok imádják a húszéves Müpát, ezt mondták a magyarokról

A gimnáziumi éveimben még rendszeres látogatója voltam a Müpának: olyan világsztárokat láthattam a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, mint a Blood, Sweat & Tears vagy Wayne Shorter. Később inkább az épületben található Ludwig Múzeum kiállításaira tértem be, Moholy-Nagy László és a Munkácsi Márton munkásságát is itt ismertem meg behatóbban, pár éve pedig már inkább a kreatív gyerekprogramoknak voltunk rendszertelen látogatói. Észre se vettem, milyen gyorsan elrepült ez a húsz év, a jubileum alkalmából szervezett sajtótájékoztatón viszont bőven volt lehetőség a nosztalgiázásra. A Müpa épületének több emeletén is átvonuló interaktív kiállítással egy egész napot is el lehet tölteni, QR-kódok segítenek benne, hogy az ügyesen megragadott pillanatok mellé zenei élmény is társuljon, a linkek emlékezetes koncertfelvételekhez vezetnek. A tárlat egyik fénypontja azonban minden bizonnyal a több mint 1200 fényképet tartalmazó, távcsővel megtekinthető óriásmontázs.

Kosztolánczy Gábor, a Müpa vezérigazgató-helyettese (b) beszél, mellette Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója (j) a Müpa elmúlt két évtizedének legemlékezetesebb pillanataiból összeállított kiállítás megnyitóján. MTI/Kocsis Zoltán

– A Müpa elé kitűzött cél nem volt kisebb, mint hogy a lehető legjobb minőséget vonultassa fel minden műfajban és téren. Emellett mindig szem előtt tartjuk, hogy nézőinkre ne célcsoportokként, hanem a művészetért rajongó vagy azt éppen felfedező közösségként tekintsünk.

Fantasztikus és folyamatosan bővülő közönség a miénk, akikről egyébként mindig elragadtatással nyilatkoznak a hozzánk érkező előadók is: azt mondják, ők a világ leglelkesebb publikuma.

– A jubileumi évben nekik is számos meglepetéssel készülünk – mondta Káel Csaba vezérigazgató, aki Kosztolánczy Gábor vezérigazgató-helyettessel közösen vezetett végig a kiállításon, a művészek, a közönség és a produkciók mellett pedig külön kiemelte azokat a munkatársait is, akik már a kezdetektől fogva a Müpánál dolgoznak, és akiknek a közönség számára láthatatlan háttérmunkája nélkül nem állnának most itt ilyen büszkén ők sem.

A megnyitás óta eddig több mint egymillió előadó állhatott színpadra a Müpában, és több mint tízmillió látogatót fogadtak.

A Müpa a hétvégén egy számos stílust és műfajt felvonultató eseménysorozattal készül, ezekről érdemes az intézmény honlapján tájékozódni. A Müpa 20 – Generációk ünnepe című kétnapos eseményen többek között fellép Várdai István, Perényi Miklós, Lukács Miklós, Borbély Mihály, Szalóki Ági, Herczku Ágnes, Bognár Szilvia, Kollár-Klemencz László, Fassang László, Fekete János Jammal, Boldoczki Gábor és a Jazzical Trio, de Radnay Csillával, Wunderlich Józseffel, Charlie-val, ?evával, Lengyel Johannával, Schoblocher Barbarával, Andy Heflerrel, Balla Gergővel, Csorba Lócival, Zentai Márkkal, Saiiddal, Cséry Zoltánnal, DJ Q-Cee-vel és Delov Jávorral is találkozhat a közönség.

Együtt címmel neves hazai muzsikuscsaládok (Lakatos, Kelemen, Berecz, Ránki–Klukon, Bogányi, Balázs, Oláh família) is koncerteznek, a Mozgásban sorozatban pedig a műfajteremtő Recirquel előadása mellett néptáncgála és kortárstánc-gála várja az érdeklődőket, míg a nemzedékeken átívelő közösségi élményt példázó Zenészgenerációk-sorozatban a különböző korosztályok mestereinek együttzenélését csodálhatjuk, a Ligeti- és Kurtág-életműnek szentelt koncert mellett egy-egy hangszer kerül a fókuszba.