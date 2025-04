Bodrogi Gyula fájdalmakkal éli mindennapjait

Kilencvenegy éves lesz április 15-én a Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, akit még decemberben ért baleset, csonttörést szenvedett. Azóta Bodrogi Gyula állapota szerencsére folyamatosan javul, a teljes felépülésben többen is segítenek neki, köztük Bodrogi Gyula fia, Ádám, aki mellette áll a hétköznapokban – írja a Borsonline.hu.

Bodrogi Gyula 90. születésnapja a József Attila Színházban (Fotó: Máté Krisztián/MW bulvár)

Bodrogi Gyula gyógyul, a színházba is visszatért

Bodrogi Gyulának a jobb combja feletti rész még fáj, mivel arra esett rá, és ott tört el a csont, de gyógytornászok segítenek a regenerálódásban.

Sajnos nem tudok fájdalom nélkül lenni, a menés, a guggolás és az egyensúly megtartása nehezen megy, de Nellike, a gyógytornászom rengeteget segít. Javulok, de nem úgy, mint régen, noha a közérzetem teljesen jó, csak ne kelljen a fájdalomra gondolni!

– mondta Bodrogi Gyula.

Ahogy korábban lapunk is megírta, a Nemzet Színésze már a színházba is visszatérhetett.

Jelenleg több előadásban is láthatja a közönség, és a legutóbb bemutatott darabja próbafolyamatain és a premierjén is láthattuk.

„A Karinthy Színházban játszom a Nagymesterben, illetve a Nemzeti Színház több darabjában, mint az Egri csillagok, az Esthajnal, az Egy, kettő, három vagy az Olasz szalmakalap” – árulta el.

Nagyon hiányzott már a színház, de érdekes módon a közönség még jobban. Szerencsére a kihagyás után hamar visszarázódtam, és a kol­lé­gáim nagyon rendesek és együttérzők voltak, abszolút beleszerettem újra az egész folyamatba, amíg egy darabot a próbától a színpadra viszünk

– fogalmazott Bodrogi, aki szerint a színház benne van az emberben, nem tudja elfelejteni: ott nincs hűtlenség vagy hűség, fájós vagy nem fájós láb, menni kell.

Bodrogi Gyula a korával kapcsolatban megjegyezte:

Még jobban utálom, hogy 91 éves vagyok! Pontosan tudom és felfogom, de matematikailag túl soknak tartom. Szeretnék akár 200 évig is élni, de sajnos nem lehet. Belül 50 évesnek érzem magam.

A színész elárulta, hogy most is lesz ünneplés, de nem akkora, mint a kerek évszámok esetében. A vadászokkal is szeretne majd koccintani, de a törés óta sokkal óvatosabban mozog: az orvosok tanácsára csak szépen, lassan, fokozatosan térhet vissza a szeretett hobbijához.