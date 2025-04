Elképesztő nézettséget és milliárdos bevételt hoztak a magyar filmek és sorozatok

1,528 milliárd forintos bevétel

A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjátékot eddig csaknem félmillióan nézték meg (Fotó: GABOR KOTSCHY)

Január elseje és március 31-e között összesen 642 305 ezren váltottak jegyet a Nemzeti Filmintézet által támogatott filmekre a hazai mozikban, az alkotások összesen 1,528 milliárd forint bevételt termeltek az év első három hónapjában. A Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjátékot csaknem félmillióan (493 ezer) nézték meg újévtől március végéig. A romkomot a tavaly decemberi bemutató óta Magyarországon már 770 ezren látták, ezzel pedig

a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje lett.

Romániában további 110 ezer, Szlovákiában pedig 27 ezer néző váltott rá jegyet március végéig, így a közönségsiker összesen már több mint 900 ezer nézőt vonzott határon innen és túl. Április 4-én Szerbiában is elkezdődtek a vetítések.

A Nemzeti Filmintézet számára hatalmas siker, hogy a Covid után, ami alatt több mint 60 százalékkal esett vissza a hazai mozik látogatottsága, sikerült ezt az eredményt elérni. Az, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, valóban történelmi siker. És van még egy siker, amiről nem nagyon beszélünk, ez pedig az, hogy egy olyan filmről van szó, ami visszahozta az árát. Nekem személy szerint két dolog jelenti a legtöbbet: az, hogy egy fiatal színészgeneráció együtt mutatja meg kiváló tehetségét, és az, hogy a nézők generációs film helyett egy családi mozit csináltak ebből az alkotásból

– értékelt Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.

Az első negyedévben három, NFI által támogatott, egész estés filmet mutattak be a mozik. A Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmet március végéig több mint 144 ezren látták a januári bemutató óta (rendező: Lakos Nóra). Március 20-tól látható nagyvásznon az elsőfilmes Sós Bálint Dániel Minden rendben című alkotása, létrejöttét a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programja tette lehetővé, világpremierje pedig a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale) volt februárban.A magyar koprodukcióban, macedón, horvát és bolgár partnerekkel készült John Vardar vs. a Galaxis című, eddigi „legflúgosabb űrparódia” animáció szintén egy családi film, ami március 27-én érkezett a hazai mozikba.

Hunyadi: epizódonként átlagosan egymillió néző

Az országos televíziókban nyolc, NFI által támogatott alkotást mutattak be január elseje óta.

A TV2-n március 8-án debütált és hétről hétre tarol a 10 részes, grandiózus

Hunyadi-sorozat, amelynek a március végéig sugárzott 7 részét (a Super TV2-n sugárzott rendezői változattal együtt) epizódonként átlagosan 1 millióan látták (négyévesnél idősebb, teljes lakosság, TV2 epizódpremierek: átlagosan 872 ezer néző, SuperTV2 rendezői változat: átlagosan 125 ezer néző) és mostanáig minden héten megnyerte a nézettségi versenyt.

A 18–59 éves korosztályban pedig minden epizód felkerült az év legnézettebb tévéműsorainak TOP-listájára: itt jelenleg az első hét helyen Hunyadi-epizódok állnak.

A Hunyadi-őrület nem csillapodik, epizódonként átlagosan egymillió nézőt ültet a tévék elé (Fotó: NFI)

Március 15-én a Lóth Balázs rendezésében készült Most vagy soha! 241 ezer nézőt ültetett a képernyők elé (négyévesnél idősebb teljes lakosság), így a filmet összesen már több mint 600 ezren látták Magyarországon (moziforgalmazásban: 169 ezer, tévépremier 2024. augusztus 20.: 197 ezer, tévésugárzás 2025. március 15.: 241 ezer), és számos külföldi rendezvényen vetítették világszerte a premier óta eltelt egy évben.

A Duna csatornán a magyar kultúra napján bemutatott, Fazakas Péter rendezésében, briliáns szereplőgárdával készült Csehov átirat, a Ványa bácsi – Buborékkeringő volt a legsikeresebb mintegy 73 ezer nézővel, és nagy érdeklődés kísérte a Bartók nyomában című, dramatizált dokufilmet is mintegy 50 ezer tévénézővel (teljes lakosság).

A streaming

A streamingszolgáltatók általában nem közölnek nézettségi adatokat, de a magyar filmek sikerét mutatja, hogy az NFI által támogatott alkotások közül a premier utáni napokban a magyar színjátszás legendáival készült Ma este gyilkolunk (Netflix-premier: 2025. február 27.) krimi-komédia a legnézettebb, a Most vagy soha! pedig (Netflix-premier: március 18.) a 2. legnézettebb alkotás volt a Netflix magyarországi felhasználói körében.

Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című filmje több díjat is nyert (Forrás: NFI)

Nemzetközi sikerek

A hazai közönség meghódítása mellett a nemzetközi fesztiválokon is komoly sikereket értek el az NFI támogatásával készült filmek. Lakos Nóra alkotása, a Véletlenül írtam egy könyvet, miután az A-kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztivál Just Film versenyében 2024 novemberében elnyerte a legjobb filmnek járó fődíjat, márciusban a Montréali Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál fődíját is besöpörte. A legjobb rövidfilmnek járó Kristály Medvét hozta el Balogh Mirjána Wish You Were Ear című animációja a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról februárban. Csáki László Kék Pelikan című animációs dokumentumfilmjét három hónap alatt három fesztiválon ismerték el: Brüsszelben (Anima), Brazíliában (AnimaVerso, legjobb rendező, legjobb vágó) és Amszterdam nemzetközi animációs fesztiválján (Kaboom) is díjazták.